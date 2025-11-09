Они разрушат вашу квартиру и превратят привычную жизнь в ад. Анти-топ пород кошек для новичка

Первое место в нашем антирейтинге по праву занимают гибриды диких и домашних кошек. В прошлом веке заводчики скрещивали обычных мурзиков с дикими сородичами: бенгальской кошкой, камышовым котом и сервалом. Сегодня диких животных в разведении уже не используют, но гены – вещь упрямая, и "память предков" у гибридов очень сильна.

Задумываетесь о пушистом друге, но опыта общения с кошками у вас нет? Эта статья – ваш путеводитель по миру мурлыкающих созданий, который поможет избежать разочарований. Рассказываем, каких кошек категорически не стоит заводить новичкам, чтобы не превратить свою жизнь в вечный квест.

Представьте себе: кошка размером со среднего пса, весом до 15 килограммов! Это в 2-3 раза больше обычной кошки. Но размер – не главная проблема. Дикая кровь требует простора и активности. Идеальным местом обитания для гибрида будет частный дом, где можно вдоволь набегаться без ущерба для интерьера. А еще от них нужно держать подальше других питомцев: гибрид не пощадит ни хомяка, ни собаку, ведь авторитетов для них не существует. Человек – не исключение.

На втором месте расположились аборигенные породы, веками развивавшиеся без вмешательства человека. Эти кошки прекрасно обходились без миски с кормом и надоедливого вычесывания. В их случае не вы "заводите" кота, а кот снисходит до того, чтобы поселиться в вашем доме.

Ожидать от аборигена нежной мурлыки на коленях – наивно. Их доверие нужно заслужить, а это новичку будет непросто. Эти кошки очень умны и энергичны. Если вы не предложите им интересное занятие, они найдут его сами. И поверьте, вам это вряд ли понравится. Как пример: норвежская лесная кошка, чья мощь и независимость заставляет задуматься, кто в доме хозяин.

Внимание! Не все аборигенные породы такие своенравные. Например, сибирская кошка вполне подойдет для начинающих кошатников: она в меру ласковая, активная и самодостаточная.

Сиамо-ориентальная группа: ориенталы, балинезы, сиамские – неугомонные компаньоны с громким голосом

Сиамо-ориентальная группа – полная противоположность аборигенам, но это не делает их проще в содержании. В эту группу входят ориентальные, балинезийские, гималайские, токинские, бурманские и сиамские кошки. Все они отличаются изящной внешностью, но главное – гиперактивностью, громким голосом и потребностью в постоянном внимании.

Завести сиамскую кошку – значит, забыть об одиночестве. Вы не сможете приготовить еду, не дождавшись "помощи" усатого друга; не посидите в тишине с чашкой чая; не уедете из дома надолго. Сиамам нужно огромное количество человеческой энергии, и опытные кошатники не всегда с этим справляются. Это как воспитывать трехлетнего ребенка, который постоянно что-то изобретает, разбрасывает игрушки и требует объятий 24/7. Только этот ребенок никогда не повзрослеет.

"Проблемные" красавцы: персы, ангоры, мейн-куны, британцы, сфинксы – красота требует жертв, причем ваших

Четвертое место занимают породы, с характером которых можно смириться. Но вот уход за ними – настоящая головная боль. Это персидские, турецкие ангоры, мейн-куны, британские короткошерстные, а также все лысые и кучерявые кошки.

Большинство людей считают кошек самостоятельными животными, способными сами о себе позаботиться. Это справедливо для короткошерстных пород. Но длинношерстных питомцев придется вычесывать несколько раз в неделю, регулярно купать и делать специальные маски. Иначе шерсть превратится в валенок, и кошка будет выглядеть жалко. Британцам, несмотря на короткую шерсть, тоже требуется тщательный уход из-за густого подшерстка.

Отсутствие шерсти – другая крайность. Лысых кошек нужно купать раз в несколько недель, протирать уши и складки кожи, следить за состоянием кожи (у них могут быть прыщи). А еще – контролировать температуру в доме и одевать их по погоде. Сфинксы чувствительны к холоду, сквознякам и солнцу. Не уследите – кошка переохладится или получит ожог.

