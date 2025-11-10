Самые ненадежные семейные кроссоверы — топ-10, который нужно знать
- 03:35 10 ноября
- Анастасия Дмитриева
Британское автомобильное издание Whatcar? опубликовало рейтинг самых ненадежных семейных кроссоверов с пробегом. Исследование основано на отзывах тысяч владельцев, что делает его показательным для тех, кто рассматривает покупку подержанного автомобиля.
Анти-топ-3: Худшие показатели надежности
-
Volkswagen Tiguan (последнее поколение)
-
Надежность: 64,2%
Главная проблема: С каждым вторым автомобилем (81% владельцев) за последние два года случались поломки. Низкий рейтинг для такой популярной модели оказался неожиданным.
Kia Sportage (4-е поколение, 2016-2021)
-
Надежность: 72,9%
-
Примечание: Несмотря на репутацию бренда с высокой надежностью, это конкретное поколение корейского кроссовера показало себя хуже, чем ожидалось.
Mazda CX-60 (с 2022 года)
-
Надежность: 76,2%
-
Примечание: Японский кроссовер, недавно появившийся на рынке, уже успел попасть в антирейтинг, что может говорить о «болезнях роста» новой модели.
Полный список ненадежных моделей
Помимо тройки лидеров, в антирейтинг вошли и другие популярные кроссоверы:
|Модель
|Годы выпуска
|Надежность
|1. Volkswagen Tiguan
|последнее поколение
|64,2%
|2. Kia Sportage
|2016-2021
|72,9%
|3. Mazda CX-60
|2022-н.в.
|76,2%
|4. Volkswagen ID.4
|2021-н.в.
|79,6%
|5. Renault Austral
|2023-н.в.
|80,4%
|6. Nissan Ariya
|2021-н.в.
|80,9%
|7. MG ZS Electric
|2019-н.в.
|81,8%
|8. Land Rover Discovery Sport
|2014-н.в.
|81,8%
|9. Renault Arkana
|2021-н.в.
|83,4%
|10. Audi Q5 PHEV
|2018-н.в.
|84,3%
Ключевые выводы
-
Электричество не синоним надежности: В списке сразу три электромобиля (VW ID.4, Nissan Ariya, MG ZS Electric) и один гибрид (Audi Q5 PHEV), что развенчивает миф о простоте и безотказности электропривода в подержанных автомобилях.
-
Новое — не значит лучше: В рейтинг попали и совсем свежие модели (Renault Austral 2023 г.в.), что указывает на возможные конструктивные или производственные недочеты.
-
Исследуйте перед покупкой: Рейтинг наглядно показывает, что даже у автомобилей с хорошей репутацией могут быть проблемные поколения. Тщательное изучение отзывов и рейтингов надежности для конкретной модели и года выпуска — обязательный шаг перед покупкой б/у автомобиля.
Читайте также:
- Шопинг в Фикс Прайс: 20 хитовых покупок и два провала — честный отзыв
- С моей насадкой прикормка уже не понадобится: рыба её чует за 100 метров. Делюсь рецептом
- Подсмотрела у турков способ чистки ковров: теперь покрытия в моем доме всегда свежие и без пыли и шерсти - всего за 15 минут
- Шикарные и неприхотливые растения для вашего дома: с ними справится даже новичок
- Советские блюда, которые больше не едят, а многие и не слышали о них