Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Самые ненадежные семейные кроссоверы — топ-10, который нужно знать

Самые ненадежные семейные кроссоверы — топ-10, который нужно знатьФото Анастасии Дмитриевой

Британское автомобильное издание Whatcar? опубликовало рейтинг самых ненадежных семейных кроссоверов с пробегом. Исследование основано на отзывах тысяч владельцев, что делает его показательным для тех, кто рассматривает покупку подержанного автомобиля.

Анти-топ-3: Худшие показатели надежности

  1. Volkswagen Tiguan (последнее поколение)

  • Надежность: 64,2%

  • Главная проблема: С каждым вторым автомобилем (81% владельцев) за последние два года случались поломки. Низкий рейтинг для такой популярной модели оказался неожиданным.

  • Kia Sportage (4-е поколение, 2016-2021)

    • Надежность: 72,9%

    • Примечание: Несмотря на репутацию бренда с высокой надежностью, это конкретное поколение корейского кроссовера показало себя хуже, чем ожидалось.

  • Mazda CX-60 (с 2022 года)

    • Надежность: 76,2%

    • Примечание: Японский кроссовер, недавно появившийся на рынке, уже успел попасть в антирейтинг, что может говорить о «болезнях роста» новой модели.

    • Полный список ненадежных моделей

    Помимо тройки лидеров, в антирейтинг вошли и другие популярные кроссоверы:

    Модель Годы выпуска Надежность
    1. Volkswagen Tiguan последнее поколение 64,2%
    2. Kia Sportage 2016-2021 72,9%
    3. Mazda CX-60 2022-н.в. 76,2%
    4. Volkswagen ID.4 2021-н.в. 79,6%
    5. Renault Austral 2023-н.в. 80,4%
    6. Nissan Ariya 2021-н.в. 80,9%
    7. MG ZS Electric 2019-н.в. 81,8%
    8. Land Rover Discovery Sport 2014-н.в. 81,8%
    9. Renault Arkana 2021-н.в. 83,4%
    10. Audi Q5 PHEV 2018-н.в. 84,3%

    Ключевые выводы

    • Электричество не синоним надежности: В списке сразу три электромобиля (VW ID.4, Nissan Ariya, MG ZS Electric) и один гибрид (Audi Q5 PHEV), что развенчивает миф о простоте и безотказности электропривода в подержанных автомобилях.

    • Новое — не значит лучше: В рейтинг попали и совсем свежие модели (Renault Austral 2023 г.в.), что указывает на возможные конструктивные или производственные недочеты.

    • Исследуйте перед покупкой: Рейтинг наглядно показывает, что даже у автомобилей с хорошей репутацией могут быть проблемные поколения. Тщательное изучение отзывов и рейтингов надежности для конкретной модели и года выпуска — обязательный шаг перед покупкой б/у автомобиля.

    Читайте также:

    • Шопинг в Фикс Прайс: 20 хитовых покупок и два провала — честный отзыв
    • С моей насадкой прикормка уже не понадобится: рыба её чует за 100 метров. Делюсь рецептом
    • Подсмотрела у турков способ чистки ковров: теперь покрытия в моем доме всегда свежие и без пыли и шерсти - всего за 15 минут
    • Шикарные и неприхотливые растения для вашего дома: с ними справится даже новичок
    • Советские блюда, которые больше не едят, а многие и не слышали о них

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+