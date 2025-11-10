Самые ненадежные семейные кроссоверы — топ-10, который нужно знать

Примечание: Несмотря на репутацию бренда с высокой надежностью, это конкретное поколение корейского кроссовера показало себя хуже, чем ожидалось.

Примечание: Японский кроссовер, недавно появившийся на рынке, уже успел попасть в антирейтинг, что может говорить о «болезнях роста» новой модели.

Помимо тройки лидеров, в антирейтинг вошли и другие популярные кроссоверы:

Электричество не синоним надежности: В списке сразу три электромобиля (VW ID.4, Nissan Ariya, MG ZS Electric) и один гибрид (Audi Q5 PHEV), что развенчивает миф о простоте и безотказности электропривода в подержанных автомобилях.

Новое — не значит лучше: В рейтинг попали и совсем свежие модели (Renault Austral 2023 г.в.), что указывает на возможные конструктивные или производственные недочеты.