Виниловые обои отправятся в утиль: клеим другой долговечный материал — современный тренд у дизайнеров

Фото из архива "Про Города"

Слышали о стеклообоях и сразу представляете нечто устаревшее и безликое? Пора забыть про стереотипы! Этот материал из натурального стекла сегодня переживает второе рождение, покоряя сердца тех, кто ценит практичность, экологичность и, как ни странно, экономию. Забудьте о поверхностном ремонте "на скорую руку" – стеклообои выбирают те, кто смотрит в будущее и ценит долговечные решения. Почему выбор стеклообоев – это дальновидный шаг? Главная причина растущей популярности стеклообоев – их невероятная устойчивость к любым испытаниям. В отличие от традиционных бумажных или виниловых аналогов, стекловолокно обладает поистине "стальным" характером:

"Антивандальные" стены: забудьте о царапинах и потертостях! Активные дети с красками, когти домашних животных, случайные удары мебелью – больше не повод для паники! Стеклообои выдержат любые бытовые "атаки", сохраняя свой безупречный вид.

Активные дети с красками, когти домашних животных, случайные удары мебелью – больше не повод для паники! Стеклообои выдержат любые бытовые "атаки", сохраняя свой безупречный вид. Идеальный вид на долгие годы: никаких следов времени!

Даже в самых проходных местах, таких как коридор или кухня, стеклообои не выцветают, не истираются и не теряют своей привлекательности, будто время над ними не властно. Влажность – не враг, а союзник: забудьте о плесени и грибке! Забудьте о вздувшихся обоях в ванной или на кухне! Стеклообои абсолютно не боятся влаги и не впитывают запахи, создавая в доме здоровый и комфортный микроклимат. Реальная история: Семья с двумя озорными котами и неугомонным малышом мечтала о красивом ремонте, но опасалась, что новые обои быстро придут в негодность. Решение нашлось – стеклообои! Прошло несколько лет, а стены выглядят как новые, радуя глаз и экономя нервы.

Один раз поклеил – 20 раз перекрасил: как создать интерьер мечты без лишних затрат? Уникальность стеклообоев заключается в их поразительной "трансформации". Вы покупаете их всего один раз, а затем получаете возможность менять цвет стен до 20 раз, просто перекрашивая их в разные оттенки! Это идеальный вариант для творческих натур, любящих экспериментировать со стилем, но не желающих тратить целое состояние на бесконечные ремонты.