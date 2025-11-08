Логотип новостного портала Прогород
Что делать, если желтеют листья герани: 10 причин недуга и простые способы от него избавиться

Что делать, если желтеют листья герани: 10 причин недуга и простые способы от него избавитьсяфото из архива редакции

Пеларгония (комнатная герань) — неприхотливое растение, но пожелтение листьев — частый сигнал о ошибках в уходе. Разберем основные причины и методы их устранения.

Диагностика по типу пожелтения

  • Желтеют края листьев — проблемы с поливом или питанием
  • Желтеют нижние листья — тесный горшок или естественное старение
  • Быстро желтеет вся пластина — перелив, перегрев или болезнь

Основные причины и решения

1. Неправильный выбор горшка

  • Слишком тесный — корням не хватает пространства

  • Слишком просторный — застой влаги и гниение корней

  • Решение: Пересадите в горшок высотой 12-16 см с дренажными отверстиями

    • 2. Ошибки полива

    • Перелив — корни загнивают, листья желтеют

    • Недолив — растение сохнет

    • Решение: Поливайте после просыхания верхнего слоя почвы. Используйте отстоянную воду

    3. Неправильные подкормки

    • Дефицит питания — особенно железа (хлороз: желтые листья с зелеными прожилками)

    • Перекорм — ожоги корней

    • Решение: Подкармливайте 1-2 раза в месяц комплексным удобрением в половинной дозе

    4. Неподходящее освещение

    • Прямое солнце — ожоги листьев

    • Недостаток света — вытягивание стеблей, пожелтение

    • Решение: Восточные или западные окна с рассеянным светом

    5. Нарушение температурного режима

    • Оптимально: +15...+26°C

    • Опасно: Длительное похолодание или перегрев

    • Решение: Избегайте сквозняков и радиаторов отопления

    6. Вредители

    • Тля, паутинный клещ, мучнистый червец

    • Решение: Обработка препаратом «Актара» по инструкции

    7. Болезни

    • Ржавчина — коричневые пятна на листьях

    • Решение: Удаление пораженных частей, обработка бордоской жидкостью, пересадка

    Профилактика проблем

    1. Ежегодная пересадка в свежий грунт

    2. Регулярный осмотр на наличие вредителей

    3. Своевременная обрезка сухих листьев

    4. Умеренный полив отстоянной водой

    5. Правильное расположение — светлые подоконники без прямого солнца

    Вывод: Большинство проблем герани решается корректировкой ухода. Растение быстро восстанавливается при создании подходящих условий и будет долго радовать пышным цветением.

