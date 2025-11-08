Что делать, если желтеют листья герани: 10 причин недуга и простые способы от него избавиться
- 02:30 9 ноября
- Анастасия Дмитриева
Пеларгония (комнатная герань) — неприхотливое растение, но пожелтение листьев — частый сигнал о ошибках в уходе. Разберем основные причины и методы их устранения.
Диагностика по типу пожелтения
- Желтеют края листьев — проблемы с поливом или питанием
- Желтеют нижние листья — тесный горшок или естественное старение
- Быстро желтеет вся пластина — перелив, перегрев или болезнь
Основные причины и решения
1. Неправильный выбор горшка
-
Слишком тесный — корням не хватает пространства
Слишком просторный — застой влаги и гниение корней
Решение: Пересадите в горшок высотой 12-16 см с дренажными отверстиями
2. Ошибки полива
-
Перелив — корни загнивают, листья желтеют
-
Недолив — растение сохнет
-
Решение: Поливайте после просыхания верхнего слоя почвы. Используйте отстоянную воду
3. Неправильные подкормки
-
Дефицит питания — особенно железа (хлороз: желтые листья с зелеными прожилками)
-
Перекорм — ожоги корней
-
Решение: Подкармливайте 1-2 раза в месяц комплексным удобрением в половинной дозе
4. Неподходящее освещение
-
Прямое солнце — ожоги листьев
-
Недостаток света — вытягивание стеблей, пожелтение
-
Решение: Восточные или западные окна с рассеянным светом
5. Нарушение температурного режима
-
Оптимально: +15...+26°C
-
Опасно: Длительное похолодание или перегрев
-
Решение: Избегайте сквозняков и радиаторов отопления
6. Вредители
-
Тля, паутинный клещ, мучнистый червец
-
Решение: Обработка препаратом «Актара» по инструкции
7. Болезни
-
Ржавчина — коричневые пятна на листьях
-
Решение: Удаление пораженных частей, обработка бордоской жидкостью, пересадка
Профилактика проблем
-
Ежегодная пересадка в свежий грунт
-
Регулярный осмотр на наличие вредителей
-
Своевременная обрезка сухих листьев
-
Умеренный полив отстоянной водой
-
Правильное расположение — светлые подоконники без прямого солнца
Вывод: Большинство проблем герани решается корректировкой ухода. Растение быстро восстанавливается при создании подходящих условий и будет долго радовать пышным цветением.
