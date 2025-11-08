Логотип новостного портала Прогород
Забудьте о "Шубе" до Нового года: простой салат с селедкой - готовится за 5 минут и тает во рту

Забудьте о "Шубе" до Нового года: простой салат с селедкой - готовится за 5 минут и тает во ртуФото Анастасии Дмитриевой

Этот салат — прекрасный пример практичной русской кухни, где доступные ингредиенты создают гармоничное и сытное блюдо. Сочетание соленой сельди, картофеля и маринованных огурцов проверено временем и никогда не надоедает.

Польза в каждой ложке

Сельдь — не просто вкусный, но и очень полезный продукт. Она содержит:

  • Омега-3 жирные кислоты

  • Витамин D

  • Витамин B12

    • Ингредиенты

    • Картофель отварной — 4 шт. (средних)

    • Филе слабосоленой сельди — 200 г

    • Маринованные огурцы — 3 шт.

    • Красный лук — 1 шт.

    • Зеленый горошек консервированный — 150 г

    • Укроп свежий — пучок

    • Перец черный молотый — ⅓ ч.л.

    • Растительное масло для заправки

    Приготовление

    1. Подготовка ингредиентов
      Отварной картофель, маринованные огурцы и филе сельди нарежьте аккуратными кубиками примерно одинакового размера.

    2. Сборка салата
      В миске соедините картофель, сельдь, огурцы. Добавьте красный лук, нарезанный тонкими полукольцами, и мелко нарубленный укроп.

    3. Заправка
      Посыпьте салат черным перцем, добавьте зеленый горошек. Аккуратно перемешайте и заправьте растительным маслом по вкусу.

    Почему этот рецепт стоит попробовать

    • Быстро: Готовится за 15-20 минут

    • Сытно: Идеально как самостоятельное блюдо

    • Универсально: Подходит для будничного ужина и для гостей

    • Сбалансированно: Сочетание белков, овощей и полезных жиров

    Совет: Для лучшего вкуса дайте салату постоять 10-15 минут после приготовления — ингредиенты успеют "пожениться". Подавайте с черным хлебом или как холодную закуску.

    Этот рецепт доказывает, что настоящее вкусное блюдо не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Простота, проверенная поколениями!

