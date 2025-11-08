Забудьте о "Шубе" до Нового года: простой салат с селедкой - готовится за 5 минут и тает во рту
- 22:05 8 ноября
- Анастасия Дмитриева
Этот салат — прекрасный пример практичной русской кухни, где доступные ингредиенты создают гармоничное и сытное блюдо. Сочетание соленой сельди, картофеля и маринованных огурцов проверено временем и никогда не надоедает.
Польза в каждой ложке
Сельдь — не просто вкусный, но и очень полезный продукт. Она содержит:
-
Омега-3 жирные кислоты
Витамин D
Витамин B12
Ингредиенты
-
Картофель отварной — 4 шт. (средних)
-
Филе слабосоленой сельди — 200 г
-
Маринованные огурцы — 3 шт.
-
Красный лук — 1 шт.
-
Зеленый горошек консервированный — 150 г
-
Укроп свежий — пучок
-
Перец черный молотый — ⅓ ч.л.
-
Растительное масло для заправки
Приготовление
-
Подготовка ингредиентов
Отварной картофель, маринованные огурцы и филе сельди нарежьте аккуратными кубиками примерно одинакового размера.
-
Сборка салата
В миске соедините картофель, сельдь, огурцы. Добавьте красный лук, нарезанный тонкими полукольцами, и мелко нарубленный укроп.
-
Заправка
Посыпьте салат черным перцем, добавьте зеленый горошек. Аккуратно перемешайте и заправьте растительным маслом по вкусу.
Почему этот рецепт стоит попробовать
-
Быстро: Готовится за 15-20 минут
-
Сытно: Идеально как самостоятельное блюдо
-
Универсально: Подходит для будничного ужина и для гостей
-
Сбалансированно: Сочетание белков, овощей и полезных жиров
Совет: Для лучшего вкуса дайте салату постоять 10-15 минут после приготовления — ингредиенты успеют "пожениться". Подавайте с черным хлебом или как холодную закуску.
Этот рецепт доказывает, что настоящее вкусное блюдо не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Простота, проверенная поколениями!
Читайте также:
- Ваша дача будет раем: 1 однолетник затмит соседские клумбы — сеем сейчас, весной восхищаемся
- Ученые назвали самый полезный сыр — не адыгейский, не моцарелла и в пять раз полезнее пармезана
- Не заказывайте этот хлам на Ozon и Wildberries: придет "паленым" — вот что на маркетплейсах нельзя брать ни в коем случае
- Вот что я купила в Чижике: эти 11 товаро прошли проверку моей кухней, ванной и кошельком
- Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстро