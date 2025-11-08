Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

2 ингредиента в бутылку - и унитаз сияет ярче звезд: народный лайфхак из СССР

2 ингредиента в бутылку - и унитаз сияет ярче звезд: народный лайфхак из СССРфото из архива редакции

Чистка унитаза перестанет быть рутиной, если воспользоваться проверенным европейским лайфхаком. Вместо дорогих химических средств — простой и экологичный состав, который работает автоматически.

Принцип действия

Самодельное чистящее средство помещается в сливной бачок. При каждом смыве вода обогащается моющими компонентами, мягко очищая чашу унитаза. Это обеспечивает постоянную профилактику налета, известкового камня и неприятных запахов.

Ингредиенты и инструменты

  • Хозяйственное мыло (1 кусок) — лучше без отдушек

  • Уксус 9% (150-200 мл)

  • Пластиковая бутылка 0,5 л

  • Инструменты: нож, терка, шило

    • Пошаговая инструкция

    1. Подготовка основы
      Натрите мыло на средней терке. Если терки нет — мелко нарежьте ножом.

    2. Смешивание компонентов
      Пересыпьте стружку в бутылку. Залейте уксусом до половины объема. Закройте крышку и тщательно взболтайте до образования густой пасты.

    3. Подготовка дозатора
      Проделайте в крышке 10-15 небольших отверстий шилом или гвоздем.

    4. Установка
      Поместите бутылку в сливной бачок (горизонтально или под углом). Закройте крышку бачка.

    Почему это эффективно?

    • Мыло создает щелочную среду, растворяющую загрязнения

    • Уксус борется с известковым налетом и дезинфицирует

    • Автоматическая подача обеспечивает постоянный уход

    Преимущества метода

    • Экономия: Стоимость средства — не более 50 рублей

    • Безопасность: Отсутствие агрессивной химии в составе

    • Экологичность: Минимальное использование пластика

    • Удобство: Не требует регулярной ручной чистки

    Результат: Унитаз дольше сохраняет чистоту, исчезают неприятные запахи, уменьшается образование налета.

    Этот способ особенно оценят те, кто ищет натуральные альтернативы бытовой химии и хочет упростить уборку в доме. Метод проверен временем и действительно работает! 

    Источник: dzen.ru

    Читайте также:

    • Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстро
    • Забудьте о "Шубе" до Нового года: простой салат с селедкой - готовится за 5 минут и тает во рту
    • Почему за некоторыми людьми на улице постоянно увязываются собаки - причина проста
    • Купила коврик из Фикс Прайса для обуви, а у него нашлось много интересных способов применения. Показываю некоторые из них
    • Грибы, которые можно есть свосем сырыми: ТОП-4 из них — самые вкусные

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+