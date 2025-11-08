Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Купила коврик из Фикс Прайса для обуви, а у него нашлось много интересных способов применения. Показываю некоторые из них

Купила коврик из Фикс Прайса для обуви, а у него нашлось много интересных способов применения. Показываю некоторые из нихнейросеть shedevrum

Обычный коврик для обуви за 200 рублей может стать универсальным помощником в доме. Его ячеистая структура из влагостойкого материала EVA открывает возможности для десятков практичных решений.

Кухня

Термостойкая подставка
Защитите столешницу от горячих кастрюль и сковородок. Материал выдерживает высокие температуры и предотвращает царапины.

Сушка для посуды
Ячейки обеспечивают циркуляцию воздуха — тарелки и кружки после мытья высыхают быстрее. Коврик легко моется под проточной водой.

Ванная и прихожая

Антискользящее покрытие
В отличие от тканевых аналогов, не накапливает влагу и не плесневеет. Безопасен для босых ног.

Коврик для питомца
Улавливает рассыпанный наполнитель для кошачьего туалета. Может служить легко моющейся лежанкой для собаки.

Защита и комфорт

  1. Амортизатор для техники
    Подложите под ножки стиральной машины — снизит вибрацию и шум при отжиме.

  2. Изоляция для растений
    На подоконнике защищает поверхность от влаги и царапин, создает термобарьер между горшком и холодным/горячим основанием.

Организация и отдых

  1. Игровой коврик для детей
    Соединенные модули создают мягкое покрытие для игровой зоны. Легко очищается от следов красок и пластилина.

  2. Органайзер для мелочей
    В гараже или мастерской ячейки удобны для сортировки инструментов. В рукоделии — для хранения пуговиц и катушек.

  3. Подстилка для пикника
    В поездках защищает багажник, на природе — служит сухим настилом для отдыха.

Вывод: Простой коврик демонстрирует, как нестандартное применение обычных вещей повышает комфорт и экономит бюджет. Главное — willingness выйти за рамки стандартного предназначения предметов, пишет prochepetsk.

Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.

Читайте также:

  • Не заказывайте этот хлам на Ozon и Wildberries: придет "паленым" — вот что на маркетплейсах нельзя брать ни в коем случае
  • Вот что я купила в Чижике: эти 11 товаро прошли проверку моей кухней, ванной и кошельком
  • Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстро
  • Забудьте о "Шубе" до Нового года: простой салат с селедкой - готовится за 5 минут и тает во рту
  • Почему за некоторыми людьми на улице постоянно увязываются собаки - причина проста

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+