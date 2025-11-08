Купила коврик из Фикс Прайса для обуви, а у него нашлось много интересных способов применения. Показываю некоторые из них

Обычный коврик для обуви за 200 рублей может стать универсальным помощником в доме. Его ячеистая структура из влагостойкого материала EVA открывает возможности для десятков практичных решений.

Кухня

Термостойкая подставка

Защитите столешницу от горячих кастрюль и сковородок. Материал выдерживает высокие температуры и предотвращает царапины.