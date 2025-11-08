Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Грибы, которые можно есть свосем сырыми: ТОП-4 из них — самые вкусные

Грибы, которые можно есть свосем сырыми: ТОП-4 из них — самые вкусныефото из архива редакции

Хотя большинство грибов требуют термической обработки, некоторые виды можно употреблять сырыми без риска для здоровья. Это позволяет сохранить их питательную ценность и уникальный вкус.

Пищевая ценность грибов

  • Состав: 80-90% воды, но высокое содержание белка в сухом веществе
  • Белок: до 22% в рыжиках, до 45% в грибном порошке из шампиньонов
  • Особенность: основная концентрация белка — в шляпках

Безопасные для сырого употребления грибы

1. Рыжики

  • Традиционно употребляются без термической обработки

  • Приготовление: протереть влажной тканью, посолить и дождаться выделения сока

  • Альтернатива: нарезать, посолить (1 ст.л. на 1 кг) и поставить под пресс на 2-3 часа

    • 2. Шампиньоны

    • Безопасны благодаря контролируемому выращиванию

    • Идеальны для свежих салатов

    • Доступны круглый год

    3. Трюфели

    • Используются в небольших количествах для аромата

    • Дорогие европейские сорта можно заменить российскими аналогами

    4. Белые грибы

    • Подходят молодые шляпки

    • Популярны в ресторанных салатах

    • По вкусу уступают только традиционно приготовленным блюдам

    Важные предостережения

    1. Не заменяйте полностью животные белки грибами, несмотря на их питательную ценность

    2. Убедитесь в качестве и происхождении грибов

    3. Начинайте с небольших порций для проверки переносимости

    Вывод: Сырые грибы могут быть вкусным и питательным дополнением к рациону, но требуют осторожности в выборе и употреблении. Отдавайте предпочтение проверенным источникам и помните о умеренности, пишет источник.

    Читайте также:

    • Вот что я купила в Чижике: эти 11 товаро прошли проверку моей кухней, ванной и кошельком
    • Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстро
    • Забудьте о "Шубе" до Нового года: простой салат с селедкой - готовится за 5 минут и тает во рту
    • Почему за некоторыми людьми на улице постоянно увязываются собаки - причина проста
    • Купила коврик из Фикс Прайса для обуви, а у него нашлось много интересных способов применения. Показываю некоторые из них

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+