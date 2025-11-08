Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстро

Сметанные торты — классика домашней выпечки, где сметана добавляется и в тесто для мягкости, и в крем для легкой освежающей кислинки. Этот рецепт продолжает традиции, но предлагает необычную подачу — торт-горку из нежных коржей.

Историческая справка

Изначально на Руси готовили сметанный пирог — простой десерт из обжаренных в масле коржей, пропитанных сметаной и медом. Со временем рецепт эволюционировал, став слаще благодаря сахару и разнообразнее за счет новых ингредиентов.