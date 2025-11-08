Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстро

Рецепт необычного домашнего торта со сметанным кремом: готовится не только просто, но и быстрофото из архива редакции

Сметанные торты — классика домашней выпечки, где сметана добавляется и в тесто для мягкости, и в крем для легкой освежающей кислинки. Этот рецепт продолжает традиции, но предлагает необычную подачу — торт-горку из нежных коржей.

Историческая справка

Изначально на Руси готовили сметанный пирог — простой десерт из обжаренных в масле коржей, пропитанных сметаной и медом. Со временем рецепт эволюционировал, став слаще благодаря сахару и разнообразнее за счет новых ингредиентов.

Ингредиенты

Для теста:

  • Яйца — 4 шт.

  • Сахар — 200 г

  • Сметана — 200 г

  • Растительное масло — 150 мл

  • Мука — 450 г

  • Разрыхлитель — 10 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Соль — щепотка

    • Для крема:

    • Сметана — 700 г (жирностью от 20%)

    • Сгущенное молоко — 200 г

    • Молочный шоколад — 50 г (для глазури)

    Пошаговое приготовление

    1. Замес теста
    В глубокой миске взбейте яйца с солью, обычным и ванильным сахаром. Добавьте сметану и растительное масло, тщательно перемешайте. Частями введите просеянную муку с разрыхлителем. Замесите густое, однородное тесто.

    2. Выпечка коржей
    Противень застелите пергаментом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки-островки. Выпекайте при 180°C 10-15 минут до легкого румянца. Дайте коржам полностью остыть.

    3. Приготовление крема
    Для крема просто смешайте сметану со сгущенным молоком до однородности. Крем должен быть достаточно густым.

    4. Сборка торта
    Каждый остывший корж обмакните в крем и выкладывайте горкой на блюдо.

    5. Финальные штрихи
    Дайте торту пропитаться в холодильнике 2-3 часа. Перед подачей растопите молочный шоколад и полейте им вершину торта.

    Почему этот рецепт работает

    • Сметана в тесте обеспечивает мягкую, влажную текстуру

    • Необычная форма сборки делает простой рецепт эффектным

    • Сметанно-сгущенный крем — идеальный баланс сладости и легкой кислинки

    • Минимум усилий — не нужно раскатывать и выравнивать коржи

    Совет: Для более устойчивой конструкции выбирайте сметану повышенной жирности (от 20%) — крем получится гуще и не стечет.

    Читайте также:

    • Почему строители ненавидят теплые полы: как выбрать систему отопления дома и не прогадать
    • Ваша дача будет раем: 1 однолетник затмит соседские клумбы — сеем сейчас, весной восхищаемся
    • Ученые назвали самый полезный сыр — не адыгейский, не моцарелла и в пять раз полезнее пармезана
    • Не заказывайте этот хлам на Ozon и Wildberries: придет "паленым" — вот что на маркетплейсах нельзя брать ни в коем случае
    • Вот что я купила в Чижике: эти 11 товаро прошли проверку моей кухней, ванной и кошельком

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+