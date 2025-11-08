Выбираю холодостойкий сорт томатов — плодоносит щедро: нетребовательный, а вкус — как у тепличных "богатырей"

Мечтаете о своём томатном царстве, где не нужно ежедневно колдовать над каждым кустом? Устали от сортов, которые обещают золотые горы, а в итоге дарят лишь разочарование, стоит лишь погоде немного испортиться? Тогда познакомьтесь с настоящим героем дачного фронта – томатом "Субарктик"!

Этот сорт – находка для тех, кто ценит своё время и хочет гарантированный урожай, несмотря на капризы природы. "Субарктик" – это не просто томат, это настоящая победа селекционеров над суровым климатом.