Курорт победившего обдиралова: море чистое, горы высокие, а вот с людьми всё сложно — 5 ложек дегтя в бочке абхазского меда
- 13:30 9 сентября
- Служба новостей
Во времена Советского Союза названия Абхазских курортов – Пицунда, Гудаута, Гагра, Рица – звучали как магия, олицетворяя беззаботный отдых, теплое море, величественные горы и живописные города. В советский период в развитие этих регионов были вложены колоссальные средства, и ностальгия по абхазскому побережью сохраняется у многих россиян и по сей день.
Спустя годы после распада СССР, туристический поток в Абхазию постепенно начал восстанавливаться. Расположенная всего в 50 километрах от Сочи, Абхазия предлагает уникальное сочетание чистого моря, впечатляющих горных пейзажей, субтропического климата и прекрасных пляжей. При этом, одним из главных преимуществ долгое время являлись значительно более низкие цены по сравнению с соседним российским курортом.
В последние годы, когда Сочи превратился в фешенебельный курорт, доступный далеко не каждому россиянину, Абхазия стала восприниматься как бюджетная альтернатива для тех, кто желает отдохнуть на море. Однако, вместе с ростом популярности, к природным достоинствам Абхазии добавились и существенные недостатки, которые омрачают впечатление от отдыха.
В чем заключается разочарование?
- Повсеместное стремление к наживе: Местные жители быстро осознали потенциал растущего туристического потока и стремятся извлечь из этого максимальную выгоду. Если раньше злоупотребления были скорее исключением, то теперь недобросовестное отношение к туристам стало более распространенным явлением. Уже на границе вам могут предложить "ускоренный проезд без очереди" за неоправданно высокую плату. На платных стоянках с вас взимают плату за "охрану" автомобиля без предоставления чеков и каких-либо гарантий. За посещение известных достопримечательностей необходимо платить непонятным лицам без объяснения, за что именно взимается плата. На рынках зачастую продают импортные фрукты и овощи под видом местных, выдавая их за продукцию из абхазских садов.
- Дисбаланс между ценой и качеством: Раньше более низкие цены компенсировали скромные условия проживания и инфраструктуры. Однако сейчас стоимость проживания в ветхих номерах, сохранившихся со времен СССР, приближается к цене за номер в трехзвездочном отеле в Анапе или Кабардинке.
- Проблемы с инфраструктурой: Перебои с водоснабжением и устаревшая система канализации создают серьезные неудобства для отдыхающих. Практически полное отсутствие централизованной системы водоподготовки и слив неочищенных стоков в море ставят под сомнение чистоту воды. Найти чистый пляж, свободный от мусора и последствий слива канализации, становится все сложнее. Качество медицинского обслуживания также оставляет желать лучшего.
- Махинации с едой и напитками: Абхазия продает в 12 раз больше вина, чем фактически производит. Значительная часть предлагаемого вина – это разбавленный компот из виноматериалов с добавлением сахара. "Чача" зачастую оказывается обычным спиртом с ароматизаторами, а "мед" – сахарным сиропом. В кафе и ресторанах часто используют продукты низкого качества для приготовления блюд.
- Замусоренность территории: Мусор можно встретить повсюду – на улицах, рынках, пляжах и в лесопарковых зонах. Безответственное отношение к окружающей среде, когда мусор выбрасывают из окон автомобилей или оставляют после пикника, к сожалению, стало распространенным явлением. Замечания и просьбы убрать мусор могут вызвать агрессию и непонимание со стороны местных жителей.
- Атмосфера "возврата в 90-е": В Абхазии все еще ощущается атмосфера "лихих 90-х", что может быть неприемлемо для многих туристов, которые не хотят возвращаться в те непростые времена.
В результате, несмотря на живописную природу, чистое море, высокие горы и прекрасный воздух, многочисленные недостатки превращают Абхазию в "курорт одного посещения" для многих путешественников.
Экспертное уточнение:
Вполне естественно, что восприятие отдыха в любом месте, в том числе и в Абхазии, всегда носит субъективный характер. Некоторые туристы готовы мириться с определенными неудобствами и недостатками ради возможности насладиться красивой природой и более доступными ценами. Однако, если вы привыкли к высокому уровню сервиса, безупречной чистоте и высокому уровню комфорта, Абхазия может вызвать разочарование. Перед планированием поездки рекомендуется внимательно изучить отзывы других туристов, взвесить свои ожидания и быть готовым к возможным трудностям. В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность выбора более развитых и благоустроенных туристических зон внутри Абхазии или обратить внимание на другие, возможно более дорогостоящие, направления для отдыха.
