Курорт победившего обдиралова: море чистое, горы высокие, а вот с людьми всё сложно — 5 ложек дегтя в бочке абхазского меда

Фото из архива "ПроГорода"

Во времена Советского Союза названия Абхазских курортов – Пицунда, Гудаута, Гагра, Рица – звучали как магия, олицетворяя беззаботный отдых, теплое море, величественные горы и живописные города. В советский период в развитие этих регионов были вложены колоссальные средства, и ностальгия по абхазскому побережью сохраняется у многих россиян и по сей день. Спустя годы после распада СССР, туристический поток в Абхазию постепенно начал восстанавливаться. Расположенная всего в 50 километрах от Сочи, Абхазия предлагает уникальное сочетание чистого моря, впечатляющих горных пейзажей, субтропического климата и прекрасных пляжей. При этом, одним из главных преимуществ долгое время являлись значительно более низкие цены по сравнению с соседним российским курортом.

В последние годы, когда Сочи превратился в фешенебельный курорт, доступный далеко не каждому россиянину, Абхазия стала восприниматься как бюджетная альтернатива для тех, кто желает отдохнуть на море. Однако, вместе с ростом популярности, к природным достоинствам Абхазии добавились и существенные недостатки, которые омрачают впечатление от отдыха.

В чем заключается разочарование?