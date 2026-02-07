В Коми стартует федеральное исследование уровня жизни многодетных семей

В феврале 2026 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) развернет широкомасштабное выборочное наблюдение. Эта инициатива, реализуемая в рамках национального проекта "Семья", призвана дать объективную картину уровня жизни многодетных домохозяйств по всей стране. Исследование затронет 50 тысяч семей из всех регионов России. В Республике Коми планируется охватить 432 домохозяйства в 20 населенных пунктах, включая Сыктывкар, Воркуту, Инту и другие города и поселки. Сбор информации будет осуществляться методом личного интервью интервьюерами, которые при посещении домохозяйств будут предъявлять служебное удостоверение установленного образца.

Цель данного наблюдения — всесторонняя оценка эффективности мер государственной поддержки многодетных семей. Ожидается, что полученные данные позволят точно определить уровень бедности, налогового и кредитного бремени, а также степень имущественного расслоения в этой уязвимой категории населения. Кроме того, исследование поможет проанализировать, насколько эффективно доходят до адресатов заявленные социальные выплаты и пособия, оценить жилищную обеспеченность и востребованность различных программ, таких как льготы на оплату ЖКХ, доступ к образованию и медицине.

Результаты этой масштабной работы станут основой для точного расчета показателей уровня бедности среди многодетных семей, формирования более адресной социальной политики и разработки мер, направленных на повышение доходов граждан и улучшение качества жизни наиболее нуждающихся.