Лыжники из Коми завоевали медали на чемпионате СЗФО

Соревнования проходили в Архангельской области. Лыжники из республики показали высокие результаты в индивидуальных гонках свободным стилем на 5 и 10 километров. Кирилл Емелин занял третье место среди мужчин, получив бронзовую медаль. В женских соревнованиях серебряную награду завоевала Олеся Ляшенко, заняв второе место.

Всего в чемпионате приняли участие более ста сорока спортсменов из различных регионов. Минспорта Коми сообщило об успехах своих представителей.