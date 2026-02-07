Лыжники из Коми завоевали медали на чемпионате СЗФО
- 12:44 7 февраля
- Инесса Богатая
Соревнования проходили в Архангельской области. Лыжники из республики показали высокие результаты в индивидуальных гонках свободным стилем на 5 и 10 километров. Кирилл Емелин занял третье место среди мужчин, получив бронзовую медаль. В женских соревнованиях серебряную награду завоевала Олеся Ляшенко, заняв второе место.
Всего в чемпионате приняли участие более ста сорока спортсменов из различных регионов. Минспорта Коми сообщило об успехах своих представителей.
В спринтерской гонке свободным стилем, которая прошла на следующий день, нашим спортсменам не удалось подняться на пьедестал. Лучшим результатом стало пятое место, занятое Фёдором Щукиным, продемонстрировавшим упорство и хорошую подготовку.
Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки лыжников из Коми и их конкурентоспособность в рамках Северо-Западного федерального округа. Успехи в классических дисциплинах подтверждают сильные стороны спортивных школ региона, в частности, выносливость и технику спортсменов. Чемпионат завершится 8 февраля, и у команды Коми есть шанс пополнить свою копилку медалей и порадовать болельщиков новыми победами.
