Логотип новостного портала Прогород
В 2026 году в трёх районах Коми благоустроят общественные территории

В 2026 году в трёх районах Коми благоустроят общественные территорииФото МинЖКХ

В наступившем 2026 году территории Корткеросского, Койгородского и Прилузского районов ждет дальнейшее обновление. Проекты по созданию комфортной городской среды охватят как уже существующие, так и новые общественные зоны.

В частности, в Корткеросе стартует первый этап работ по благоустройству территории, расположенной по улице Московской, у дома № 2. Село Нившера также получит обновленное общественное пространство возле дома № 200.

Жителей Сторожевска ожидает продолжение преображения детской площадки, расположенной вблизи дома № 51 по улице Интернациональной. Этот объект уже оснащен игровым комплексом, развивающим оборудованием, качелями, тематическим игровым стендом «Зоопарк», каруселью и бревном-змейкой, однако работы по его улучшению будут продолжаться.

Для жителей Прилузского района предусмотрено создание двух новых зон отдыха. В селе Летка работы будут проведены на общественной территории по улице Советской, рядом с домом № 62. В Объячево обустроят детскую площадку по улице 1 Мая, у дома № 3.

В Койгородке запланирован второй этап обновления парковой зоны на улице Новой, неподалеку от местного Центра культуры. Напомним, что в 2025 году в рамках первого этапа этого проекта были проложены тротуар и лестница, а вдоль новой пешеходной зоны появились современные фонари. Эти работы велись с 1 июня по 11 октября прошлого года.

В масштабных планах на 2026 год по всей республике – благоустройство 29 дворовых и 34 общественных территорий. Важно отметить, что 12 из этих общественных пространств были выбраны по итогам онлайн-голосования, проведенного в 2025 году.

Реализация проектов по созданию комфортной среды в населенных пунктах Республики Коми стала возможной благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Финансирование работ осуществляется из федерального, республиканского и местных бюджетов.

Напомним, ранее собщалось, что в Коми спасатели вывели из горящего здания десять человек.

