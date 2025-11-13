В Коми полиция поймала молодого курьера мошенников

В ходе совместной работы, проведенной сотрудниками ОМВД России "Ухтинский" и Управления уголовного розыска МВД по региону, задержана 19-летняя уроженка Вологодской области. Согласно информации пресс-службы, молодую женщину поймали в поезде, направлявшемся к Владикавказу, где она планировала получить очередную партию денежных средств.

Следствие установило, что неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, связался по телефону с жительницей Ухты 1942 года рождения. Звонивший сообщил о несанкционированном доступе к её учётной записи на портале "Госуслуги" и предложил перевести все сбережения на "защищённый счёт". Доверчивая женщина сняла со своего счёта 700 тысяч рублей и отдала их курьеру, роль которого исполняла задержанная.