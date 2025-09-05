В Коми Республиканской клинической больнице 260 работников получили прививки против гриппа
- 23:00 5 сентября
- Инесса Богатая
Медицинский персонал больницы позаботился о своей защите на период эпидемического сезона 2025-2026, воспользовавшись удобной возможностью вакцинации прямо на рабочем месте. Организацию этого процесса для коллег взяли на себя сотрудники Сыктывкарской городской поликлиники № 3. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Поликлиника продолжает оказывать услуги выездной вакцинации от гриппа для предприятий и организаций Сыктывкара. Для организации выезда необходимо направить запрос на электронный адрес поликлиники: polik3@mail.ru.
Следует отметить, что кампания по вакцинации от гриппа началась во всем регионе. В Республику Коми поступили новейшие вакцины, разработанные с учетом прогнозируемой циркуляции вирусов гриппа в предстоящем сезоне. Среди них четырехвалентная вакцина Ультрикс Квадри (для всех возрастов), трехвалентная вакцина Совигрипп (для детей и взрослых) и трехвалентная вакцина Флю-М (предназначена для взрослых).
В рамках подготовки к эпидемическому периоду гриппа 2025-2026 в регионе планируется вакцинировать 432 360 жителей, в том числе 102 200 детей.
Прививку можно сделать бесплатно в поликлиническом отделении по месту регистрации. Вакцинация реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», разработанного по инициативе Владимира Путина.