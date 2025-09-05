В Коми Республиканской клинической больнице 260 работников получили прививки против гриппа

Медицинский персонал больницы позаботился о своей защите на период эпидемического сезона 2025-2026, воспользовавшись удобной возможностью вакцинации прямо на рабочем месте. Организацию этого процесса для коллег взяли на себя сотрудники Сыктывкарской городской поликлиники № 3. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Поликлиника продолжает оказывать услуги выездной вакцинации от гриппа для предприятий и организаций Сыктывкара. Для организации выезда необходимо направить запрос на электронный адрес поликлиники: polik3@mail.ru.