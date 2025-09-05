Доходы муниципалитетов Коми выросли на 9,5% за 7 месяцев 2025 года

Информацией об исполнении местных бюджетов на расширенном заседании ведомства поделился зампредседателя правительства и министр финансов региона Владимир Казаков.

Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года на 3 миллиарда рублей, что эквивалентно росту в 9, 5%. Об этом сообщает пресс-служба Минфин региона.

Согласно данным, представленным Казаковым, налоговые и неналоговые поступления составили 11, 1 миллиарда рублей, что на 1, 5 миллиарда или 15, 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Основной причиной увеличения стало повышение поступлений по упрощенной системе налогообложения, налогу на доходы физических лиц и государственным пошлинам.

Объем безвозмездных перечислений в местные бюджеты увеличился на 1, 5 миллиарда рублей, что соответствует росту на 6, 9% по сравнению с прошлым годом.

Совокупные расходы из бюджетов муниципальных образований составили 35, 1 миллиарда рублей, что на 3, 5 миллиарда, то есть на 11, 1%, превышает показатель предыдущего года.

В результате исполнения местных бюджетов был зафиксирован общий дефицит в размере 0, 8 миллиарда рублей.

Размер муниципального долга за отчетный период уменьшился на 378, 8 миллиона рублей, что составляет 9, 4%, и достиг 3, 7 миллиарда рублей. Из этой суммы 85, 7% приходятся на бюджетные кредиты.

Как отметил Владимир Казаков, в результате оценки, проведенной Минфином Коми в 2024 году, большая часть муниципалитетов республики отнесена к группе заемщиков с высокой степенью долговой устойчивости. Города Сыктывкар, Воркута и Усинск отнесены к категории заемщиков со средней устойчивостью. Основной причиной стало заключение краткосрочных контрактов на привлечение кредитов от коммерческих банков.

В своем выступлении Казаков представил предварительные сведения об исполнении расходной части муниципальных бюджетов, финансируемой за счет целевых межбюджетных трансфертов. В 2025 году планируется направить 35, 6 миллиарда рублей из республиканского бюджета городам и районам в виде целевых межбюджетных трансфертов.

По данным на 1 августа, расходы, покрываемые этими трансфертами, составили 20, 9 миллиарда рублей, что равно 58, 7% от запланированного объема. Наиболее высокий уровень исполнения по общему объему межбюджетных трансфертов зафиксирован в Троицко-Печорском районе, Ухте и Печоре.

Общая сумма расходов местных бюджетов на реализацию национальных проектов запланирована в размере 3, 7 миллиарда рублей, фактически исполнено 2, 1 миллиарда рублей. Показатель исполнения свыше 70% достигнут в Сосногорске, Сыктывдинском и Усть-Вымском районах.