Гольдштейн и Чекунков обсудили во Владивостоке проекты развития Арктики и Республики Коми

На полях Восточного экономического форума врио Главы Коми провел деловую встречу с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Главной темой обсуждения стали три важнейших проекта для Республики Коми и Арктической зоны, предложенные ранее и одобренные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи были сформулированы приоритетные цели для развития региона:

Возведение моста через реку Печора, что обеспечит бесперебойное сообщение с арктическими районами и оптимизирует расходы на логистику.

Ремонт и модернизация трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар до современных стандартов.

Формирование новой экономической модели для города Воркута, как стратегического центра Арктики, включая развитие газохимического производства.

Алексей Чекунков сообщил, что в Правительство РФ уже направлен проект постановления о долгосрочной стратегии развития арктических регионов. Согласно указу Президента, на реализацию этих планов предполагается выделять 5% от общего объема финансирования отраслевых госпрограмм, что значительно укрепит ресурсный потенциал региона.

Также стороны рассмотрели возможность применения новых инструментов поддержки инвестиций, включая предоставление субсидий на процентные ставки для ускорения реализации намеченных проектов.