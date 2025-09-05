Молодая жительница Коми решила оплатить на кассе самообслуживания лишь часть товаров

Обвинительное заключение по уголовному делу против 23-летней жительницы Усинска утверждено заместителем городского прокурора. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 20 июля 2025 года в одном из местных супермаркетов. Молодая женщина, набрав корзину продуктов, осознала у кассы самообслуживания недостаток средств для полной оплаты. Во избежание разоблачения она произвела оплату лишь части товаров, тайно вынеся остальные, чем нанесла ущерб организации на сумму 6, 8 тысячи рублей.