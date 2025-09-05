Житель Коми закрыл долг по алиментам после того, как ему ограничили права

Согласно судебному решению, житель Печоры обязан каждый месяц перечислять 46 тысяч рублей на содержание дочери.

Чтобы сохранить возможность водить автомобиль, мужчина перевел своей дочери сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

Поскольку обязательство возникло в феврале, а исполнительный документ поступил в службу в июле, накопилась задолженность по алиментам, которую судебный пристав-исполнитель должен был взыскать.

Меры, такие как запрет на выезд за пределы страны, а также ограничения на регистрационные действия с транспортными средствами, квартирами, гаражом и земельным участком, не принесли немедленных результатов.

Более эффективным оказалось ограничение специального права на управление транспортным средством. После получения соответствующего постановления от пристава, должник незамедлительно перечислил на счет службы сумму свыше 100 тысяч рублей.

Задолженность была полностью погашена. Текущие алиментные платежи житель Печоры выплачивает из своей заработной платы.

К 1 августа 2025 года в Республике Коми временные ограничения на пользование специальными правами применялись к 1 068 должникам по алиментам.