В Коми спасли замерзающих рыбаков
- 23:00 4 сентября
- Инесса Богатая
Группа быстрого реагирования "СПАС-КОМИ" из Троицко-Печорска, подведомственная Комитету ГО и ЧС, направлена для оказания помощи терпящим бедствие.
Двое мужчин решили добраться из деревни Сойва в Троицко-Печорск на резиновой лодке, не оборудованной мотором, планируя завершить путешествие по реке до наступления темноты. Однако им не удалось уложиться в график. При этом, путешественники не позаботились о необходимом снаряжении, таком как фонари, теплая одежда и укрытие, передает "Комиинформ".
В процессе сплава стемнело, и температура воздуха значительно понизилась. Рыбаки, осознав сложность ситуации, обратились за помощью в службу "112", сообщив, что дальнейшее передвижение невозможно из-за холода и плохой видимости.
Для спасения незадачливых путешественников оперативно выдвинулась спасательная группа на моторной лодке. В 12 километрах от районного центра вверх по реке Мылва спасатели обнаружили пострадавших. Несмотря на сильное переохлаждение, состояние мужчин оценено как стабильное. Совместными усилиями все благополучно вернулись в Троицко-Печорск.