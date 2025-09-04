В Коми спасли замерзающих рыбаков

Группа быстрого реагирования "СПАС-КОМИ" из Троицко-Печорска, подведомственная Комитету ГО и ЧС, направлена для оказания помощи терпящим бедствие.

Двое мужчин решили добраться из деревни Сойва в Троицко-Печорск на резиновой лодке, не оборудованной мотором, планируя завершить путешествие по реке до наступления темноты. Однако им не удалось уложиться в график. При этом, путешественники не позаботились о необходимом снаряжении, таком как фонари, теплая одежда и укрытие, передает "Комиинформ".