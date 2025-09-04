Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми спасли замерзающих рыбаков

В Коми спасли замерзающих рыбаковФото "Про Город"

Группа быстрого реагирования "СПАС-КОМИ" из Троицко-Печорска, подведомственная Комитету ГО и ЧС, направлена для оказания помощи терпящим бедствие.

Двое мужчин решили добраться из деревни Сойва в Троицко-Печорск на резиновой лодке, не оборудованной мотором, планируя завершить путешествие по реке до наступления темноты. Однако им не удалось уложиться в график. При этом, путешественники не позаботились о необходимом снаряжении, таком как фонари, теплая одежда и укрытие, передает "Комиинформ". 

В процессе сплава стемнело, и температура воздуха значительно понизилась. Рыбаки, осознав сложность ситуации, обратились за помощью в службу "112", сообщив, что дальнейшее передвижение невозможно из-за холода и плохой видимости.

Для спасения незадачливых путешественников оперативно выдвинулась спасательная группа на моторной лодке. В 12 километрах от районного центра вверх по реке Мылва спасатели обнаружили пострадавших. Несмотря на сильное переохлаждение, состояние мужчин оценено как стабильное. Совместными усилиями все благополучно вернулись в Троицко-Печорск.

...

  • 0

Популярное

Последние новости