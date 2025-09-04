Молочное животноводство в Коми продолжает расти, суточный удой увеличился на 4,5%

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства республики, молочное животноводство в регионе продолжает демонстрировать рост. Согласно еженедельному анализу, проведенному 3 сентября, средний суточный удой с одной коровы достиг 16, 88 кг, что превышает прошлогодний показатель на 4, 5%.

В целом по республике валовой надой молока составил 1186, 2 центнера, что на 4, 11% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Руководитель Минсельхоза Сергей Елдин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Коми Ростиславом Гольдштейном отметил позитивные изменения в аграрном секторе. По словам Елдина, делается акцент на уникальность и премиальное качество местного молока, поскольку сельское хозяйство, как отметил Ростислав Гольдштейн, способно приносить существенную прибыль даже в северных условиях. Елдин выразил благодарность работникам молочных ферм за профессионализм и преданность делу, которые являются залогом успеха всей отрасли.

Достигнутые показатели — это совместный вклад в усиление продовольственной самостоятельности региона и реализацию государственного проекта, направленного на обеспечение технологической безопасности в сфере продовольствия.