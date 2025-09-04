Молочное животноводство в Коми продолжает расти, суточный удой увеличился на 4,5%
- 22:00 4 сентября
- Инесса Богатая
По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства республики, молочное животноводство в регионе продолжает демонстрировать рост. Согласно еженедельному анализу, проведенному 3 сентября, средний суточный удой с одной коровы достиг 16, 88 кг, что превышает прошлогодний показатель на 4, 5%.
Среди хозяйств с высокой продуктивностью лидируют ООО МФ "Зеленый луг" (24, 1 кг/корова), ООО "Межадорское" (23, 9 кг/корова) и ООО "Южное" (22, 7 кг/корова).
Наибольшие объемы валового производства молока зафиксированы в Корткеросском районе (296, 4 центнера), Сысольском районе (197, 5 центнера) и Прилузском районе (186, 4 центнера).
В целом по республике валовой надой молока составил 1186, 2 центнера, что на 4, 11% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Руководитель Минсельхоза Сергей Елдин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Коми Ростиславом Гольдштейном отметил позитивные изменения в аграрном секторе. По словам Елдина, делается акцент на уникальность и премиальное качество местного молока, поскольку сельское хозяйство, как отметил Ростислав Гольдштейн, способно приносить существенную прибыль даже в северных условиях. Елдин выразил благодарность работникам молочных ферм за профессионализм и преданность делу, которые являются залогом успеха всей отрасли.
Достигнутые показатели — это совместный вклад в усиление продовольственной самостоятельности региона и реализацию государственного проекта, направленного на обеспечение технологической безопасности в сфере продовольствия.