В России начался сезон гриппа
- 16:30 4 сентября
- Инесса Богатая
В России отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, с еженедельным ростом на 10-13%. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, цитирует ТАСС.
"Мы приближаемся к сезону эпидемии гриппа и ОРВИ. Уже наблюдается начальная фаза активного роста: по всей стране еженедельно регистрируется увеличение общего числа негриппозных вирусов на 10-13%. Вирусов гриппа пока немного, но они уже появились", - заявила она на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Попова подчеркнула, что грипп является опасным заболеванием, способным спровоцировать серьезные последствия для здоровья.
Также она объявила о начале общероссийской кампании вакцинации против гриппа.
"Российские вакцины обеспечивают высокую степень защиты от гриппа. Именно поэтому мы объявляем о старте прививочной кампании в России прямо здесь, на стенде Роспотребнадзора. Наш пункт вакцинации открыт, и его популярность растет с каждым годом", - отметила глава ведомства.
Она пояснила, что до внедрения вакцинации заболеваемость гриппом была более чем в 200 раз выше, чем за последние десять лет. В текущем году вакцины содержат 4 геноварианта и один обновленный штамм гриппа.