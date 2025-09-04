В России начался сезон гриппа

В России отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, с еженедельным ростом на 10-13%. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, цитирует ТАСС.

"Мы приближаемся к сезону эпидемии гриппа и ОРВИ. Уже наблюдается начальная фаза активного роста: по всей стране еженедельно регистрируется увеличение общего числа негриппозных вирусов на 10-13%. Вирусов гриппа пока немного, но они уже появились", - заявила она на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Попова подчеркнула, что грипп является опасным заболеванием, способным спровоцировать серьезные последствия для здоровья.

Также она объявила о начале общероссийской кампании вакцинации против гриппа.