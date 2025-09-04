В Коми наблюдается рост занятости населения

По свежим данным Комистата, экономика республики показала признаки оживления во втором квартале 2025 года. Численность активных жителей старше 15 лет достигла отметки в 359, 2 тысячи, демонстрируя прирост относительно начала года.

Основная часть этого числа – 348, 8 тысячи человек, составляющие 97, 1% – имеют работу. Соответственно, количество незанятых трудовой деятельностью сократилось до 10, 4 тысячи (2, 9%). Данная тенденция к уменьшению безработицы сохраняется: годом ранее этот показатель составлял 3, 3%. Доля занятых в общей численности населения региона достигла 58, 5%.