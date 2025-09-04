В Коми наблюдается рост занятости населения
- 11:45 4 сентября
- Инесса Богатая
По свежим данным Комистата, экономика республики показала признаки оживления во втором квартале 2025 года. Численность активных жителей старше 15 лет достигла отметки в 359, 2 тысячи, демонстрируя прирост относительно начала года.
Основная часть этого числа – 348, 8 тысячи человек, составляющие 97, 1% – имеют работу. Соответственно, количество незанятых трудовой деятельностью сократилось до 10, 4 тысячи (2, 9%). Данная тенденция к уменьшению безработицы сохраняется: годом ранее этот показатель составлял 3, 3%. Доля занятых в общей численности населения региона достигла 58, 5%.
Рассматривая структуру занятости по отраслям, статистические данные выделяют лидеров по созданию рабочих мест. Лидирующую позицию занимает сфера образования, где заняты 32, 5 тысячи специалистов. Второе место занимает здравоохранение и социальное обслуживание с 29, 5 тысячами сотрудников. Замыкает тройку лидеров государственное управление и обеспечение военной безопасности, предоставляющее работу для 26, 9 тысячи человек.
Согласно информации от Министерства труда, занятости и социальной защиты региона, на конец июля 2025 года официально зарегистрированы в качестве безработных 2, 3 тысячи человек. Это соответствует уровню зарегистрированной безработицы в 0, 6%, что также ниже, чем в мае текущего года.