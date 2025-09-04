В Республике Коми начался масштабный конкурс на президентские гранты
- 10:45 4 сентября
- Инесса Богатая
Ведущий конкурс грантов страны открыт для некоммерческих организаций региона. Прием документов на участие продлится до 15 октября. Реализация проектов, получивших одобрение, начнется в феврале 2026 года.
Уникальность конкурса заключается в отсутствии ограничений по сумме финансирования для отобранных инициатив. Заявки принимаются по 11 основным направлениям, включая заботу о здоровье, помощь семьям и детям, экологическую безопасность, сохранение культурного достояния и развитие институтов гражданского общества.
Как отмечает Дмитрий Сизев, глава Ассоциации ТОС и СОНКО региона, ключевым фактором является общественная польза. Основная цель проекта – решение актуальной социальной проблемы, а не получение прибыли.
Имеются примеры успешной реализации. Так, организация "Ён ош" из Эжвы получила 730 тысяч рублей на создание нового спортзала и бесплатные занятия боксом для молодежи в рамках инициативы "Сильное поколение". Другой проект, "Аргиш надежды", был реализован в Усть-Цилемском районе, где на грантовые средства в размере 250 тысяч рублей был обновлен и оснащен местный музей в селе Окунев Нос.
Это отличная возможность для активных граждан и НКО получить значительную поддержку для реализации социально значимых идей.