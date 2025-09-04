В Республике Коми начался масштабный конкурс на президентские гранты

Фото Ассоциации ТОС

Ведущий конкурс грантов страны открыт для некоммерческих организаций региона. Прием документов на участие продлится до 15 октября. Реализация проектов, получивших одобрение, начнется в феврале 2026 года. Уникальность конкурса заключается в отсутствии ограничений по сумме финансирования для отобранных инициатив. Заявки принимаются по 11 основным направлениям, включая заботу о здоровье, помощь семьям и детям, экологическую безопасность, сохранение культурного достояния и развитие институтов гражданского общества.

Как отмечает Дмитрий Сизев, глава Ассоциации ТОС и СОНКО региона, ключевым фактором является общественная польза. Основная цель проекта – решение актуальной социальной проблемы, а не получение прибыли.

Имеются примеры успешной реализации. Так, организация "Ён ош" из Эжвы получила 730 тысяч рублей на создание нового спортзала и бесплатные занятия боксом для молодежи в рамках инициативы "Сильное поколение". Другой проект, "Аргиш надежды", был реализован в Усть-Цилемском районе, где на грантовые средства в размере 250 тысяч рублей был обновлен и оснащен местный музей в селе Окунев Нос.