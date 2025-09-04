Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре бабушка выплатит внукам задолженность по алиментам их отца

В Сыктывкаре бабушка выплатит внукам задолженность по алиментам их отца Фото "Про Город"

После кончины молодого человека у него остались двое детей от разных браков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Мужчина также оставил два исполнительных дела о взыскании алиментов и задолженность в размере около 45 тысяч рублей.

Поскольку фактическим наследником покойного оказалась его мать, пристав подал заявления в суд о замене должника на его правопреемницу. Эти заявления удовлетворены.

Важно отметить, что алиментная задолженность, возникшая при жизни гражданина, представляет собой денежное обязательство и считается частью наследственного имущества, которое переходит наследникам.

Таким образом, в отличие от самих алиментов, долг по ним не является требованием, которое нельзя отделить от личности наследодателя.

После того как судебные решения вступили в законную силу, пристав заменил сторону в исполнительных производствах и начал принимать меры для взыскания с бабушки в пользу двоих внуков суммы 45 тысяч рублей.

