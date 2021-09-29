Заслуженный строитель России предложил пустить между Сыктывкаром и Эжвой ежедневные поезда

Заслуженный строитель России предложил пустить между Сыктывкаром и Эжвой ежедневные поезда29 сентября 2021
Фото из архива «Про Города»
По словам эксперта, это поможет разгрузить автомобильную трассу
В Сыктывкаре открыли малую объездную дорогу. На торжественном мероприятии выступил заслуженный строитель России, автор проекта малой объездной Герман Николаев. Он поделился планами о застройке столицы Коми, которые так и не сбылись, а также внес несколько свежих предложений.
По словам Николаева, автомобильная дорога Сыктывкар-Эжва сейчас сильно загружена. Помочь в этом мог бы поезд. Герман Николаев предложил пустить между городом и Эжвой по три рейса в день: утром, днем и вечером.
Также заслуженный строитель рассказал о том, как в своё время он с командой хотел улучшить столицу Коми:
– У нас было много объектов, которые могли бы украсить Сыктывкар. Какое-то время мы говорили о строительстве крытого перехода перекрестка Коммунистической и Первомайской, а мои студенты даже запроектировали его. Мы хотели сделать воздушный переход у вокзала для наших лыжников. И много других проектов, которые улучшили бы внешний вид и создали бы удобство для горожан, – поделился Герман Николаев.
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29 сентября 2021, 13:45
Комментарии 2
А не как сейчас поезд Мадмас-Микунь и автобус Микунь-Сыктывкар.