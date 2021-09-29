Заслуженный строитель России предложил пустить между Сыктывкаром и Эжвой ежедневные поезда

В Сыктывкаре открыли малую объездную дорогу. На торжественном мероприятии выступил заслуженный строитель России, автор проекта малой объездной Герман Николаев. Он поделился планами о застройке столицы Коми, которые так и не сбылись, а также внес несколько свежих предложений.

По словам Николаева, автомобильная дорога Сыктывкар-Эжва сейчас сильно загружена. Помочь в этом мог бы поезд. Герман Николаев предложил пустить между городом и Эжвой по три рейса в день: утром, днем и вечером.

Также заслуженный строитель рассказал о том, как в своё время он с командой хотел улучшить столицу Коми: