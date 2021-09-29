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Глава Коми проехал по малой объездной за рулем коммунальной машины

Глава Коми проехал по малой объездной за рулем коммунальной машины

29 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Глава Коми проехал по малой объездной за рулем коммунальной машины Фото: Виктор Конюхов
Открытие состоялось торжественно

29 сентября для сыктывкарцев открыли обновленную объездную дорогу. На открытии побывал глава Коми Владимир Уйба и мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. 

Мероприятие проходило торжественно, с музыкой и поздравлениями. Особенно внимание уделили Наталье Хозяиновой, ведь у нее сегодня день рождения. Глава Коми лично вручил ей букет цветов. 

- Пользуюясь случаем, не могу не поздравить Наталью Семеновну Хозяинову. Она хитрая, как все женщины, умная, красивая. Она сегодня так, невзначай, открытие дороги сделала в свой день рождения. С днем рождения вас, счастья, здоровья, удачи. Комфорта, в том числе и на дорогах, - поздравил Владимир Уйба.

Объездная отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для асфальтирования вынули старый грунт и обустроили новое основание под асфальт. Протяженность участка составляет 3 километра 350 метров. 

Кроме этого на объездной обустроили тротуар, на нем есть пешеходные переходы. Отдельно отмечается, что теперь горожан будет удобно ходить к спуску, который традиционно используют под лыжный отдых.

- Этого участка дороги очень давно ждали. Мал золотник, да дорог. Не важно, что этот участок 3 километра 350 метров. Этот участок взял на себя разгрузочную функцию. Важно, что по этому участку будут ходить большегрузы и не забивать Октябрьский проспект. Не будут допускать загрузку трафика и снижение скорости, - заявил Владимир Уйба. 

Глава Коми отметил, что дорогу отремонтировали за счет федерального бюджета, тем самым разгрузили республиканский, и теперь эти деньги можно использовать на дороги, которые не проходят по БКАД. 

Наталья Хозяинова также отметила важность этой дороги.

- Ни один проект мы не открывали так торжественно. Это говорит о его значимости и нужности. Я хочу поблагодарить наших дорогих строителей, Минстрой Коми и всех, кто причастен к этой объездной. Доброго и комфортного пути! - поделилась Наталья Хозяинова. 

После поздравлений Владимир Уйба за рулем коммунальной машины прокатился по обновленной объездной и убедился в ее надежности. 

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