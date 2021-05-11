В Сыктывкаре разрешат размещать летние кафе на тротуарах

В столице Коми упростят правила размещения летних кафе. Речь идет о том, что их можно будет организовывать на тротуарах. Такой вопрос рассмотрели на заседании постоянных комиссий Совета столицы Коми, сообщает «Комиинформ».

В действующих правилах благоустройства Сыктывкара запрещено размещение нестационарных торговых объектов в неустановленных местах, в том числе на тротуарах. Изменения предполагают снятие подобного рода ограничений для открытия сезонных летних кафе, примыкающих к зданиям.

- Внесение изменений позволит создать более благоприятные условия для открытия летних кафе, развития малого и среднего предпринимательства, которое занимается услугами общественного питания. А для жителей города появится больше возможностей для удовлетворения своих потребностей в услугах общественного питания, – пояснил замначальника управления экономики и анализа администрации Сыктывкара Алексей Вахнин.

Летние кафе смогут работать с мая по октябрь и должны прекратить деятельность не позднее 31 октября. Окончательное решение будет принято на предстоящем заседании Совета.

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