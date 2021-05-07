В Сыктывкаре прошла репетиция мероприятий к 9 Мая

В Сыктывкаре возле вечного огня прошла репетиция возложения цветов, посвященному 9 Мая. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Люди в военной форме отрабатывали строевой шаг и координацию, подходя к Вечному огню. Также рядом с памятником стояли знаменосцы.

Мероприятие посетили и воспитанники детских садов.

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