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В Сыктывкаре прошла репетиция мероприятий к 9 Мая

В Сыктывкаре прошла репетиция мероприятий к 9 Мая

07 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре прошла репетиция мероприятий к 9 Мая Фото: Виктор Конюхов
Военные готовятся к возложению цветов

В Сыктывкаре возле вечного огня прошла репетиция возложения цветов, посвященному 9 Мая. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии. 

Люди в военной форме отрабатывали строевой шаг и координацию, подходя к Вечному огню. Также рядом с памятником стояли знаменосцы.

Мероприятие посетили и воспитанники детских садов.

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