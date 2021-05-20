В Сыктывкаре от борщевика обработают почти 800 тысяч квадратных метров

В Сыктывкаре приступили к борьбе с борщевиком. Химическая обработка сорняка стартовала 19 мая с улицы Микушева, передает пресс-служба мэрии.

В этом году обработка пройдет в три этапа и продлится, ориентировочно, до 17 августа. Сроки могут немного измениться из-за погоды.

Под обработку попадают городские территории общей площадью почти 800 тысяч квадратных метров. Это 86 участков, среди которых мкр. Орбита, Лесозавод, Нижний Чов, Октябрьский проспект, ул. Маркова, Лесопарковая, Элеваторная, Печорская, Ручейная и другие.

Напомним, что в 2020 году было обработано около 550 тысяч квадратных метров, в 2019 – 225 тысяч квадратных метров.

Как пояснили специалисты городского Управления ЖКХ, применяемые при обработке гербициды разрешены в России, являются безопасными для человека, животных и птиц и обладают низкой пестицидной нагрузкой на почву, так как химикат действует только попадая на само растение.

В этом году на уничтожение борщевика выделено 2,1 миллиона рублей из городского бюджета.

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram