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В России предложили индексировать пенсии по новым правилам

В России предложили индексировать пенсии по новым правилам

07 октября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В России предложили индексировать пенсии по новым правилам Фото из архива редакции
Рассказываем подробности

В России могут появиться новые правила индексирования пенсии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы и лидер “Справедливой России” Сергей Миронов, сообщает regnum.ru.

Так, Миронов предложил ввести такие показатели, как “пенсионная потребительская корзина” и “пенсионная инфляция”.

«Предлагаю ввести показатель «пенсионная потребительская корзина», куда войдет набор основных продуктов питания и потребительских товаров, лекарства, коммунальные тарифы, проезд на общественном транспорте. Рост стоимости этой корзины составит «пенсионную инфляцию», которая должна служить ориентиром при индексации пенсий», — сказал Миронов.

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