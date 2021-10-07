В России предложили индексировать пенсии по новым правилам

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В России предложили индексировать пенсии по новым правилам07 октября 2021
Фото из архива редакции
В России могут появиться новые правила индексирования пенсии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы и лидер “Справедливой России” Сергей Миронов, сообщает regnum.ru.
Так, Миронов предложил ввести такие показатели, как “пенсионная потребительская корзина” и “пенсионная инфляция”.
«Предлагаю ввести показатель «пенсионная потребительская корзина», куда войдет набор основных продуктов питания и потребительских товаров, лекарства, коммунальные тарифы, проезд на общественном транспорте. Рост стоимости этой корзины составит «пенсионную инфляцию», которая должна служить ориентиром при индексации пенсий», — сказал Миронов.
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