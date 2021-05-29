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Старейшие, технологичные и специализированные: какие библиотеки есть в Сыктывкаре

Старейшие, технологичные и специализированные: какие библиотеки есть в Сыктывкаре

29 мая 2021 Artur Sadriev Возрастное ограничение: 0+
Старейшие, технологичные и специализированные: какие библиотеки есть в Сыктывкаре фото pg11
Ко Дню библиотеки PG11.ru собрал подборку интересных фактов

Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Также этот день является и профессиональным  праздником российских библиотекарей. Этот день был выбран не случайно. 27 мая 1795 года является датой основания первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит название Российской национальной библиотеки. 

В Сыктывкаре есть 32 библиотеки со своей историей. Портал PG11.ru собрал подборку интересных фактов о сыктывкарских библиотеках.

Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля

Это первая и единственная в республике специальная библиотека по обслуживанию людей, которые испытывают трудности в чтении печатных текстов.

В читальном зале открыта постоянно действующая экспозиция «Мир на кончиках пальцев», на которой демонстрируются приборы для письма слепых, тифлотехника, тифлоприборы бытового и учебного назначения, изделия труда незрячих, а также архивные материалы и фотографии о жизни и деятельности незрячих Республики Коми.

Адрес: Ленина, 27

Национальная библиотека Республики Коми

Одно из крупнейших универсальных книгохранилищ Северо-Западного региона России, памятник архитектуры города Сыктывкара. Также является самой старой библиотекой города. Она основана 1 ноября 1837 года. Фонд библиотеки составляет 2,4 миллиона единиц хранения, ее услугами пользуются более 30 тысяч человек.

В библиотеке есть все для удобства посетителей. Так, работа с читателями начинается у самого входа. Возле памятника Ленину расположились карточные систематизированные каталоги. Если же читатель не может самостоятельно найти нужное издание, всегда можно обратиться к дежурному консультанту. 

Также на первом этаже находится зал электронного обслуживания: региональный центр президентской библиотеки. Фонд этой полностью электронной библиотеки составляет более 500 тысяч документов.

Но сердце» библиотеки находится на втором этаже. Здесь располагаются читальные залы и отделы различной литературы. Самый популярный отдел - это краеведческая литература. В нем собраны книги об истории Сыктывкара и Республики Коми. Некоторые экземпляры датируются XIX веком и являются настоящими раритетами.  Кроме того есть периодические издания, которые постоянно пополняются. 

Адрес: Советская, 13

Библиотека-филиал № 9 города Сыктывкара

Главное направление работы — краеведение. В ноябре 2020 года библиотека получила статус модельной. То есть это образцовая библиотека, которая оснащена современным компьютерным оборудованием. Библиотека использует в своей работе новейшие информационные технологии.

В основу визуальной концепции интерьера заложены три цвета флага Республики Коми. Каждый из трех залов библиотеки имеет свой основной цвет: синий, белый, зеленый. В интерьере присутствуют элементы коми орнамента, древней коми стефановской азбуки «Анбур» и композиция «Тропою коми легенд».

Кроме традиционных библиотечно-информационных услуг читатели могут заняться творчеством, робототехникой, воспользоваться возможностями графических блокнотов, принять участие в мастер-классах, лабораториях, клубах и любительских объединениях по интересам.

Адрес: Карла Маркса, 168

Библиотека-филиал № 1 города Сыктывкара

Библиотека была открыта в 1937 году. Во время войны принимала активное участие в подготовке и повышении квалифицированных кадров, участвовала в сборе средств в фонд обороны, тёплых вещей, подписывала на облигации государственных займов.

Более 80 лет она активно участвует в культурной жизни. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Для них регулярно проводятся конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные композиции, познавательные часы и много другое.

Адрес: Корткеросская, 13

Централизованная библиотечная система г. Сыктывкара

Информационное, культурно-просветительное учреждение в форме объединения публичных (общедоступных) библиотек. Централизованная библиотечная система входит в единую сеть библиотек Республики Коми. Формирует, хранит и представляет в использование наиболее полное универсальное собрание документов в пределах обслуживаемой территории. В библиотечную систему входит 16 библиотек, 3 из которых являются библиотеками нового поколения. 

Кроме того, в фонде библиотеки есть: книги, периодика, комиксы, аудио и видео материалы. Большую часть составляют новые издания отечественной, зарубежной классики и современная художественная литература, книги-лауреаты литературных премий, молодежная проза. Также фонд пополнился новой краеведческой литературой.  

Также есть семейный зал, где установлен большой современный телевизор, а также имеется игровая приставка последнего поколения, виртуальные очки, сенсорный игровой терминал для малышей, интерактивный глобус, абонемент популярных настольных игр, комиксов и видеофонд научно-популярных фильмов. 

Адрес: Ленина, 78

Юношеская библиотека Республики Коми

Юношеская библиотека Республики Коми — одна из крупнейших библиотек региона, является ресурсным методическим и информационным центром для всех библиотек республики. Это открытая молодежная площадка для общения, творчества и отдыха. В библиотеке работает около 12 клубов и объединений по интересам. К концу 2012 года реализован проект «Библиотека для молодёжи в новом формате». Появились удобные места для работы, общения, проведения досуга. 

В библиотеке есть электронный каталог. Появились и электронные читательские билеты, поэтому старых шкафов с карточками в библиотеке нет. Также в ЮБРК есть станция самообслуживания. С ее помощью цепь «библиотека-читатаель» стала почти полностью автоматизированной. Чтобы взять книгу на чтение либо сдать ее, посетителю необходимо лишь положить том и свой читательский билет.

Адрес: Коммунистическая, 78

 

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