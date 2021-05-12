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Появились подробности жуткой драки сыктывкарки с арендодателем

Появились подробности жуткой драки сыктывкарки с арендодателем

12 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 16+
Появились подробности жуткой драки сыктывкарки с арендодателем Дом, в котором, со слов горожанки, начался конфликт
Свидетель сравнил произошедшее с фильмом ужасов

Сыктывкарка поделилась с «Про Городом» жутковатой историей о том, как на нее напал арендодатель. На статью сразу отреагировала горожанка, которая стала свидетелем драки. Девушка рассказала о том, что там происходило.

Сыктывкарка поделилась, что вышла из автобуса с ребенком и направилась в сторону Чернова, 14:

– Там, где фонтаны, позади домов, все и произошло. Мы, честно говоря, не сразу поняли, что вообще случилось. Я думала, что они смеются, потому что была на отдалении. Показалось, будто молодая девушка, с которой все произошло, отобрала коляску и бежит с ней. А потом мы подошли ближе и я услышала, что девушка начала кричать, звать на помощь. Мы остановились, она с нами сравнялась и другая женщина, крупная такая, к ней подбежала и схватила за волосы.

Девушка призналась, что очень хотела помочь горожанке с коляской, на которую напали, но отдавала себе отчет, что не сможет их разнять. Горожанка не растерялась и подняла шум:

– В тот момент я поняла, что я со своими 50 килограммами не смогу девушке помочь, еще и подросток со мной рядом. И она перепуганная, и я не знаю, что делать. Я начала кричать: «Что вы делаете? Она же с ребенком!». Тут подбегает женщина помоложе и я ей начала кричать: «Что происходит? Что вы делаете? Вы же с ней, вы же взрослые, что вы творите? Она же с грудным ребенком!» А мне в ответ сказали, мол, она деньги за квартиру не отдала. Да какие деньги, так же нельзя, она с ребенком. А девушка просто дико кричала, очень сильно, чуть ли не на всю улицу: «Помогите! Спасите!» Одной рукой она держалась за коляску, не отпускала ее, а ее эта женщина била очень сильно по лицу, держала за волосы и била. Это просто как в фильме ужасов было.

В конце концов, как отмечает свидетельница, драка закончилась, все разошлись, а чуть позже горожанка увидела нападавших, которые спокойно шли по городу под ручку:

– Жаль, что я не смогла ничем помочь, но надеюсь, что я смогу помочь хотя бы свидетельскими показаниями. 

Пострадавшая уже связалась со свидетельницей и намерена добиться справедливости.

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Деньги Насилие

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Комментарии 2

час назад житель
да так и надо с арендаторами а то все испортят и свалят наркоманы, и хоть ты что делай сними денег все равно не отдадут, сроки подходят сразу в шею а то начнут задержка зп и прочую хрень на уши лить.
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час назад англичанин
поступило указание из МВД в Москве, шире привлекать к оперативно-розыскной работе лиц, с экстрасенсорными способностями.
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