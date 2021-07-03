Обзор: что ждет сыктывкарцев на пляже в Кируле

Хоть жара уже немного спала, синоптики ожидают аномально теплый июль. А, как известно, одно из лучших мест для того, чтобы спастись от зноя - это пляж. Портал PG11.ru решил выяснить, насколько пляж в Кируле готов для отдыха.

В этом году Кирульский пляж официально открыли 18 июня. Он оснащен необходимыми удобствами для посетителей: на территории имеется туалет, несколько кабинок для переодевания, небольшой фонтанчик, много скамеек и мусорки возле них. Также важно то, что два спасателя дежурят целый день, не покидая пост ни в сильную жару, ни в дождь. Это является несомненным преимуществом пляжа, ведь даже за границей не всегда встретишь водный патруль.

Корреспондент «Про Города» искупалась в нескольких точках пляжа. Она отметила, что дно проверено и очищено: не нашлось ни одного острого предмета. Песок на территории также чистый, видно, что за всем здесь следят власти города. Согласно официальным данным, на благоустройство пляжа выделили почти миллион рублей.

В момент посещения на пляже было довольно много народу, порядка 200 человек. Людей в масках корреспондент не заметила, но дистанция между группами была больше 1,5 метров.

Из развлечений на пляже есть спортивная площадка с сеткой, где всегда найдутся желающие сыграть в мяч. В воде есть огороженная зона для детей (здесь глубина значительно меньше, чем в остальных местах). У входа на пляж стоит охрана.

Добраться до этого места можно как пешком, так и на машине. Удобное расположение в черте города делает пляж доступным для каждого. Также порадовало то, что совсем недавно на пути к нему открылся продуктовый магазин федеральной сети.

Итог: Кирульский пляж действительно неплох. Здесь можно безопасно искупаться в теплой воде (единственный минус – сильное течение), позагорать, лежа на чистом песке, и насладиться прекрасными видами на родной город. Корреспондент «Про Города» рекомендует это место всем любителям пляжного отдыха!

Материал подготовила Анна Голдина.