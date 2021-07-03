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Обзор: что ждет сыктывкарцев на пляже в Кируле

Обзор: что ждет сыктывкарцев на пляже в Кируле

03 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Обзор: что ждет сыктывкарцев на пляже в Кируле Фото Анны Голдиной для PG11.ru
На его благоустройство выделили почти миллион рублей

Хоть жара уже немного спала, синоптики ожидают аномально теплый июль. А, как известно, одно из лучших мест для того, чтобы спастись от зноя - это пляж. Портал PG11.ru решил выяснить, насколько пляж в Кируле готов для отдыха. 

В этом году Кирульский пляж официально открыли 18 июня. Он оснащен необходимыми удобствами для посетителей: на территории имеется туалет, несколько кабинок для переодевания, небольшой фонтанчик, много скамеек и мусорки возле них. Также важно то, что два спасателя дежурят целый день, не покидая пост ни в сильную жару, ни в дождь. Это является несомненным преимуществом пляжа, ведь даже за границей не всегда встретишь водный патруль.

Корреспондент «Про Города» искупалась в нескольких точках пляжа. Она отметила, что дно проверено и очищено: не нашлось ни одного острого предмета. Песок на территории также чистый, видно, что за всем здесь следят власти города. Согласно официальным данным, на благоустройство пляжа выделили почти миллион рублей. 

В момент посещения на пляже было довольно много народу, порядка 200 человек. Людей в масках корреспондент не заметила, но дистанция между группами была больше 1,5 метров. 

Из развлечений на пляже есть спортивная площадка с сеткой, где всегда найдутся желающие сыграть в мяч. В воде есть огороженная зона для детей (здесь глубина значительно меньше, чем в остальных местах). У входа на пляж стоит охрана.

Добраться до этого места можно как пешком, так и на машине. Удобное расположение в черте города делает пляж доступным для каждого. Также порадовало то, что совсем недавно на пути к нему открылся продуктовый магазин федеральной сети.

Итог: Кирульский пляж действительно неплох. Здесь можно безопасно искупаться в теплой воде (единственный минус – сильное течение), позагорать, лежа на чистом песке, и насладиться прекрасными видами на родной город. Корреспондент «Про Города» рекомендует это место всем любителям пляжного отдыха!

Материал подготовила Анна Голдина.

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