Они имеют высокий гликемический индекс, что приводит к повышению уровня сахара в крови
«Ем и не толстею»: как готовить макароны, чтобы они не принесли вреда фигуре14 мая 2021
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Правильно приготовленные макароны не причинят вреда ни здоровью человека, ни его фигуре. По словам диетолога Марии Шубиной, самое главное – не переварить продукт.
- Они обязательно должны оставаться аль денте, то есть не должны быть мягкими, - пояснила врач в интервью телеканалу «Звезда».
Шубина уточнила, что переваренные макароны имеют более высокий гликемический индекс, что приводит к повышению уровня сахара в крови.
Она также посоветовала отказаться от использования жирных соусов, заменив их томатной пастой или оливковым маслом, пишет «РГ».
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