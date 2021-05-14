Правильно приготовленные макароны не причинят вреда ни здоровью человека, ни его фигуре. По словам диетолога Марии Шубиной, самое главное – не переварить продукт.

- Они обязательно должны оставаться аль денте, то есть не должны быть мягкими, - пояснила врач в интервью телеканалу «Звезда».

Шубина уточнила, что переваренные макароны имеют более высокий гликемический индекс, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

Она также посоветовала отказаться от использования жирных соусов, заменив их томатной пастой или оливковым маслом, пишет «РГ».

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