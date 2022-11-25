"Это какой-то восторг!": фигуристка из Коми выступила на всероссийских соревнованиях

В начале ноября 2022 года несколько спортсменок из Сыктывкара покорили российскую сцену в фигурном катании. Кира Барышева и Софья Кочанова выступили на крупных соревнованиях среди юниоров по фигурного катанию ”Идель-2022” в Казани. Среди участников были лидеры юниорской сборной и победители международных турниров, например, Камилла Валиева. Трансляцию соревнований вел Первый канал. “Про Город Сыктывкар” пообщался с одной из спортсменок и узнал, насколько сложное дело – фигурное катание.

С чего начался твой спортивный путь?

“Моей карьере уже 13 лет. Все началось с того, что, когда мне было три года, перед родителями стоял выбор, на какую секцию меня отправить. Так меня привели на соревнования по гимнастике. Я посмотрела, как это все происходит и я решила, что это не мое. В следующий раз меня родители привели на каток, поставили на коньки и меня это заворожило. После этого я захотела профессионально заняться этим видом спорта”, – рассказывает Софья Кочанова.

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