"Это какой-то восторг!": фигуристка из Коми выступила на всероссийских соревнованиях

В начале ноября 2022 года несколько спортсменок из Сыктывкара покорили российскую сцену в фигурном катании. Кира Барышева и Софья Кочанова выступили на крупных соревнованиях среди юниоров по фигурного катанию ”Идель-2022” в Казани. Среди участников были лидеры юниорской сборной и победители международных турниров, например, Камилла Валиева. Трансляцию соревнований вел Первый канал. “Про Город Сыктывкар” пообщался с одной из спортсменок и узнал, насколько сложное дело – фигурное катание.
С чего начался твой спортивный путь?
“Моей карьере уже 13 лет. Все началось с того, что, когда мне было три года, перед родителями стоял выбор, на какую секцию меня отправить. Так меня привели на соревнования по гимнастике. Я посмотрела, как это все происходит и я решила, что это не мое. В следующий раз меня родители привели на каток, поставили на коньки и меня это заворожило. После этого я захотела профессионально заняться этим видом спорта”, – рассказывает Софья Кочанова.
Как бороться со страхом перед выходом на лед?
“Как бы ни было, страх есть у любого. Как у спортсмена, так и у обычного человека. В этом случае я сильно не боялась. Я думала, что страшно выступать перед огромной публикой, но оказалось, что это очень классно. Это адреналин! Зашкаливающие эмоции. Перед соревнованиями я обычно слушаю музыку, общаюсь с людьми, чтобы отвлечь свои мысли в положительную сторону. Потому что, когда я хожу как “зомби”, я начинаю уходить в себя, могу натворить много плохих дел. Например, плохо откатать программу. Но я пытаюсь себя немного развлечь, чтобы оставаться на позитиве и выходить на лед с хорошими эмоциями”, – делится спортсменка.
Твое самое необычное соревнование
“Самое непростое в моей карьере — это было гран-при в Казани, которое прошло 5-8 ноября этого года. Соревнования мне показались необычными, потому что это огромные впечатление и эмоции. Ты встречаешься с именитыми фигуристами и знаменитыми людьми. Это просто какой-то восторг! Я впервые выступала на такую огромную публику, все трибуны были забиты, а я была в шоке. Эмоции переполняли”, – рассказывает Софья Кочанова.
С кем из известных фигуристов ты познакомилась?
“В той же Казани я познакомилась с Машей Ребровой, которая выступала на проекте “Ледниковый период. Дети”. Также я познакомилась с Камилой Валиевой. Еще я была рада, что встретила Дмитрия Алиева из Ухты, который сейчас занимается фигурным катанием в Санкт-Петербурге”, – добавила юная спортсменка.
Какой можешь дать совет будущим спортсменам?
“Нужно идти к своей цели, не останавливаться ни при каких причинах и всегда идти вперед. Добиваться лучших результатов, слушать своих тренеров, наставников и родителей. Делать нужно то, что тебя нравится и что ты хочешь. Самое главное – получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь”, – подытожила фигуристка.