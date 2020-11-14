Дыхание и развитие мышления: сыктывкарский логопед рассказала секреты правильной речи

Дыхание и развитие мышления: сыктывкарский логопед рассказала секреты правильной речи14 ноября 2020
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Фото: vk.com/ Логопед Дарья Якименко
Ребенок может заговорить поздно
14 ноября отмечается всемирный день логопеда. В честь этого праздника портал PG11.ru попросил сыктывкарского специалиста рассказать о том, почему так важно заниматься свой речью.
Сыктывкарка Дарья Якименко работает с детьми, у которых есть различные нарушения речи. Дефекты бывают разные: простые, такие как дислалия (нарушение звукопроизношения), и сложные, такие как алалия (отсутствие или недоразвитие речи у детей) и дизартрия (нарушение произносительной стороны речи).
Ко мне на занятия приходят неговорящие дети, я помогаю им начать говорить. Я считаю, что важно заниматься с людьми любого возраста, даже с 6 месяцев, - заявил логопед.
Дарья Якименко отметила, что в настоящее время среди детей все чаще встречается такая речевая патология, как моторная алалия. Причины ее могут быть разными: повреждающие факторы в период внутриутробного развития ребёнка, не совсем удачные роды и первый послеродовой период, влияние негативных факторов на ребёнка до года.
Логопед выделяет основные нарушители речи:
- различные патологии центральной нервной системы;
- гипоксию;
- асфиксию в родах;
- инфекции;
- травмы;
- плохую окружающую речевую среду;
- наследственность;
Каждый случай индивидуален, поэтому сначала мы всегда мы проводим консультацию у логопеда для того, чтобы выяснить причины нарушения речи именно у конкретного ребенка и составить рекомендации для него и дальнейший план занятий, - заявила логопед.
Могут ли дефекты речи повлиять на здоровье?
Дарья Якимова отметила, что дефекты речи могут повилять на психическое и физическое здоровье человека.
Развитие речи оказывает большое влияние на формирование личности, волевые качества, характер, взгляды, убеждения. Речь ребёнка отражает социальную среду, в которой он растёт. Дети с нарушениями речи входят в группу риска по адаптации в школе. Физическому здоровью может повредить нарушенное, слабое речевое дыхание: может появиться одышка, быстрая утомляемость. Очень важно во время обратиться к логопеду для того, чтобы не терять бесценное время для занятий, - рассказала логопед.
Можно ли править речь самостоятельно?
Дарья Якимова не советует заниматься исправлением речи самостоятельно, так как это очень сложная система, ошибки в которой может исправить только специалист.
Речь - это главная опора в жизни человека, при помощи неё мы общаемся с другими людьми, развиваемся, получаем знания, контактируем с миром. Если ребенок хорошо говорит, то он лучше и больше общается с окружающими, развивается умственно, в последующем более легко и успешно осваивает школьную программу, - рассказала специалист.
Как отметила логопед, ее спектр задач не ограничивается постановкой звуков. Дарья Якимова также осуществляет работу по развитию:
- коммуникации;
- правильного дыхания;
- мелкой и крупной моторики;
- памяти;
- внимания;
- мышления;
- восприятия;
В речевой сфере большое внимание уделяется лексической, грамматической, фонетической, интонационной составляющим. Специалист занимается активизацией и пополнением словарного запаса ребенка, учит составлять словосочетания и предложения, развивает связную устную речь, - отметила специалист.
Как научить детей выговаривать сложные звуки?
Логопед поделилась советами, как помочь детям исправить дефекты речи:
- Для постановки звука Л можно попросить ребенка прикусить кончик язычка, и попробовать поговорить «ла-ла-ла», и другие слоги: ла-ло-лу-лы.
- Для постановки звука Р: рот должен быть широко открыт, зубы на большом расстоянии. Язык широкий, его кончик должен подниматься к верхним зубам, упираться за бугорки за ними. Нужно попросить ребёнка дуть в кончик языка, чтобы он задрожал. Постановка звуков достаточно серьезный процесс, поэтому лучше сразу обращаться к логопеду для этого.
В каком возрасте ребенок должен начать говорить?
Первый этап речевого онтогенеза (индивидуальное развитие организма) проходит до года. В три месяца наступает «комплекс оживления», в этот же период появляется гуление – «агу», звуки : [к], [г], [х]. К шести месяцам приходит лепет (лепетные слоги) – «ма-ма», «па-па» и так далее. Далее, от шести до восьми месяцев появляются лепетные слова и звукоподражания. К году дети могут говорить от восьми до тридцати слов, но среднее количество слов к году – десять. Понимание обращённой речи уже должно быть, - заявила логопед.
Дарья Якимова отметила, что фразу из двух простых слов ребёнок может сказать уже с 1 до 1,5 лет. Например: «Мама, дай». По ее словам, в два года идёт развитие фразовой речи - от трёх до шести слов в предложении, активный словарь – двести-триста слов. В три года происходит развитие связной речи, активный словарь: от 1000 до 3500 слов. В пять лет считается, что речь ребёнка должна быть связной, сформированной, присутствуют все звуки речи.
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