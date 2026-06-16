Волшебные 3 литра: дешёвое средство пробило засор мгновенно — больше не мучаюсь с вантузом

Фото из архива "ПроГорода"

Знакомая ситуация: вода стоит в раковине или ванне, вантуз не помогает, химия из магазина воняет и разъедает трубы. А вызывать сантехника из-за жирной пробки совсем не хочется.

Есть способ проще. И дешевле. Все ингредиенты уже имеются на вашей кухне. Одно средство работает быстрее любой магазинной химии и не вредит пластиковым трубам.

Почему вантуз часто не справляется

Вантуз создаёт давление, но не разрушает пробку. Если засор плотный или застарелый, воздух просто выходит мимо. А жира, волос и мыльного налёта он не растворяет.

Химические средства действуют агрессивно, но медленно. Им нужно 30-60 минут, иногда вся ночь. Плюс едкий запах и риск повредить резиновые прокладки.

Рецепт рабочего средства из трёх компонентов

Вам понадобится кастрюля или ведро объёмом 3 литра. Это основа. Дальше просто.

Ингредиенты:

0,5 пачки пищевой соды (примерно 250 граммов)

0,5 стакана столового уксуса 9%

1,5-2 литра крутого кипятка

Как это работает

Сода и уксус вступают в химическую реакцию с выделением углекислого газа. Образуется шипучая пена, которая разрыхляет жировые отложения и выталкивает грязь. Кипяток довершает дело, растворяя остатки.

Никакой кислоты в опасной концентрации. Средство безопасно для чугунных и пластиковых труб.

Пошаговая инструкция

Удалите из раковины или ванны скопившуюся воду. Оставьте минимум, чтобы добраться до сливного отверстия.

Засыпьте в слив полпачки соды. Не жалейте, сыпьте прямо внутрь, стараясь протолкнуть поглубже.

Влейте полстакана уксуса. Быстро закройте слив пробкой или тряпкой. Услышите шипение — это работает реакция. Подождите 10-15 минут.

Вскипятите 2 литра воды. Откройте слив и медленно влейте кипяток. Лейте аккуратно, не спеша, чтобы горячая вода проникла глубже.

Подождите 5 минут. Включите горячий кран на полную мощность на 30 секунд. Если вода уходит свободно — пробка пробита.

Когда метод может не сработать

Средство работает против жировых, мыльных и волосяных пробок. Оно неэффективно против твёрдых предметов, попавших в трубу, или засоров из строительного мусора.

Если вода не уходит совсем и стоит на уровне сливного отверстия, сначала откачайте её ковшиком. Иначе реакция просто выплеснется наружу.

Для профилактики повторяйте процедуру раз в месяц. Это дешевле и безопаснее покупных гелей.

Главный итог

Три литра кипятка, сода и уксус заменяют целый арсенал сантехнической химии. Средство не воняет, не разъедает труб, стоит копейки и работает за 15 минут. Вантуз можно убрать в шкаф до следующего раза.

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