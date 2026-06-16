Окна не мою месяцами: корейские домохозяйки кладут 1 ложку аптечного средства — стекла чище новых

Фото из архива "ПроГорода"

Вы моете окна каждые две недели, а через три дня на них снова пыль и разводы от дождя? Корейские домохозяйки нашли решение. Оно дешёвое, простое и подтверждено официальным патентом.

Речь об обычном аптечном глицерине. Та самая вязкая прозрачная жидкость за несколько рублей. Один флакон заменяет литры дорогой бытовой химии и спасает от бесконечного мытья стекол.

Почему окна так быстро пачкаются

Летом на стёклах оседают дорожная пыль, пыльца растений и выхлопные газы. Дождь не смывает их, а оставляет белые солевые разводы после испарения. Вода размазывает грязь, и окно становится мутным.

За несколько дней идеально чистое стекло превращается в серую пелену. Приходится мыть снова и снова.

Как глицерин решает проблему

Глицерин создаёт на стекле невидимую защитную плёнку. У нее два ключевых свойства.

Водоотталкивающий эффект. Капли дождя не расползаются разводами, а собираются в шарики и скатываются вниз. После ливня стекло остаётся прозрачным.

Антистатический барьер. Пыль и пыльца перестают прилипать к поверхности. Ветер просто сдувает их, не оставляя следа.

Китайский патент CN-111087975-B от 2023 года подтверждает: защитный эффект глицерина на стекле сохраняется более 60 дней. Это не народный миф, а доказанная технология.

Как правильно нанести средство

Понадобятся всего три вещи: пульверизатор, литр тёплой воды и одна чайная ложка глицерина.

Смешайте глицерин с водой. Перелейте в распылитель. Нанесите на чистое сухое стекло. Протрите салфеткой из микрофибры. Для идеального блеска пройдитесь сухим бумажным полотенцем.

Важнейшее условие: стекло должно быть идеально чистым перед обработкой. Если нанести глицерин на грязь, он законсервирует пыль, и отмыть окно станет намного сложнее.

Где ещё работает этот метод

Средство универсально. Обрабатывайте им зеркала в ванной — они перестанут запотевать после душа. Подходит для стеклянных душевых кабин, столешниц и даже фар автомобиля.

Одной чайной ложки глицерина хватает на литр воды. Этого объёма достаточно для трёх-четырёх стандартных окон.

Главное правило

Не смывайте глицерин. Он должен оставаться на стекле. Тогда вы забудете про грязные окна до глубокой осени. Никакой химии, никаких многочасовых уборок. Только чистота за копейки.

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