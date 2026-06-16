Как сделать малиновое варенье, чтобы точно получилось: густой сироп, вкус и яркий цвет, можно даже без воды

Вы когда-нибудь варили малину, а получали коричневую кашу с горьковатым привкусом? Знакомая история. Всё дело в том, что малина не терпит грубого обращения. Она теряет цвет, аромат и форму за считаные минуты.

Есть способ сохранить всё: и рубиновый оттенок, и запах свежей ягоды, и целые кусочки в густом сиропе. Никакой воды, долгого кипячения и лишних телодвижений.

Первое правило: малину не моют

Вода превращает нежную ягоду в кашицу. Если малина с вашего участка, она чистая. Покупную можно обдать паром, но струя воды убивает текстуру. Просто переберите ягоды вручную.

Второе правило: никакой воды. Только сок и сахар

Засыпьте малину сахаром слоями и оставьте на 4-6 часов или на ночь. Не используйте весь сахар сразу. Оставьте треть на потом. Слишком густой сироп пристаёт ко дну, и приходится мешать. А мешать малину нельзя: ягоды повредятся.

Дождитесь, пока сок поднимется на сантиметр над уровнем малины. Теперь можно начинать.

Третье правило: не варите, а бланшируйте

Классическая варка по 10-15 минут — главная ошибка. Это убивает цвет и аромат. Правильный метод: доведите до кипения, подождите 30-60 секунд и выключите. Повторите 3-4 раза с интервалами в несколько часов.

Ягоды останутся целыми, сироп загустеет, а цвет останется ярким.

Четвертое правило: широкая посуда и правильный сахар

Используйте широкий таз, а не высокую кастрюлю. Медленное закипание сохраняет форму ягод. Пропорция сахара 1:1 — классика. Если храните в холодильнике, можно 1:2 для кислинки.

Крахмал обычно не нужен, сироп густеет сам. Но если хотите очень густого, добавьте одну чайную ложку крахмала на килограмм малины при последнем закипании.

Пятое правило: варенью нужно отдыхать

Между подходами оставляйте таз на плите на несколько часов или на ночь. Малина карамелизируется, отдаёт сок, и сироп становится насыщеннее. Не мешайте, не торопитесь.

Готовое варенье разливайте по стерилизованным банкам. Не укутывайте их: лишнее тепло испортит цвет. Просто закатайте и любуйтесь результатом.

Этот метод требует терпения, но он того стоит. Густой сироп, цельные ягоды и вкус свежей малины — то, ради чего вы затевали всю эту историю.

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