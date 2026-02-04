26 пакетиков и брикет в корме для животных: в Сыктывкаре задержали за сбыт психотропов двоих горожан

Патрульные обратили внимание на двух подозрительных молодых людей возле лесополосы. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые задержали мужчин.

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность дуэта горожан, подозреваемых в торговле веществами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

При личном досмотре у задержанных нашли 26 пакетиков с растительным веществом, общий вес которого превысил 20 граммов.

В ходе обыска в квартире одного из задержанных был обнаружен брикет с наркотиком весом около 50 граммов, который был спрятан в упаковке с кормом для животных. Кроме того, найдены предмет для фасовки "запрещенки".

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропом.

По данным полиции, задержанные употребляли наркотики и работали на один из онлайн-магазинов, распространяющих запрещенные вещества.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

