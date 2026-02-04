Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

26 пакетиков и брикет в корме для животных: в Сыктывкаре задержали за сбыт психотропов двоих горожан

26 пакетиков и брикет в корме для животных: в Сыктывкаре задержали за сбыт психотропов двоих горожан Фото "Про Город"

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность дуэта горожан, подозреваемых в торговле веществами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Патрульные обратили внимание на двух подозрительных молодых людей возле лесополосы. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые задержали мужчин.

При личном досмотре у задержанных нашли 26 пакетиков с растительным веществом, общий вес которого превысил 20 граммов.

В ходе обыска в квартире одного из задержанных был обнаружен брикет с наркотиком весом около 50 граммов, который был спрятан в упаковке с кормом для животных. Кроме того, найдены предмет для фасовки "запрещенки".

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропом.

По данным полиции, задержанные употребляли наркотики и работали на один из онлайн-магазинов, распространяющих запрещенные вещества.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели рабочего.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+