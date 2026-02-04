В Коми предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели рабочего
- 22:00 4 февраля
- Инесса Богатая
Завершено следствие по делу о трагическом инциденте, произошедшем в Печоре летом 2025 года. Индивидуальный предприниматель обвиняется в несоблюдении норм безопасности, что привело к гибели рабочего при ремонте крыши.
Согласно материалам дела, в июле минувшего года при проведении ремонтных работ на кровле здания по улице Спортивной, один из рабочих сорвался и упал. Полученные травмы оказались смертельными. Следствие установило, что бизнесмен привлек к работам бригаду неоформленных сотрудников.
Выяснилось, что погибший не был обучен правилам работы на высоте и не имел необходимых навыков. Кроме того, работодатель не предоставил ему средства защиты, не обеспечил наличие ограждений и знаков безопасности, а также не контролировал процесс выполнения работ.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
