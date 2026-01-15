1 ложка на губку — и кухонные шкафчики приобретают первозданный вид: от липкого жира, пятен и подтеков не осталось и следа

Фото Анастасии Дмитриевой

Знакомо чувство, когда после вдохновенных кулинарных экспериментов бросаешь взгляд на кухню и невольно вздыхаешь? Брызги масла, следы соуса, отпечатки пальцев – все эти "артефакты" образуют на кухонных шкафах липкий слой, с которым, кажется, справиться невозможно. Но не стоит опускать руки. Есть простой, но удивительно эффективный метод, который вернет вашей кухне первозданный вид, при этом без применения агрессивных химических средств. Вместе с экспертами из "Кухонной студии "Кураж" (18+)" разработан эффективный рецепт, который превратит уборку из рутины в увлекательное занятие, а результат приятно удивит. Забудьте о сложных формулах и дорогостоящих препаратах – все, что нужно, уже есть в вашей кладовой!

"Магия трех": домашнее средство для идеальной чистоты