Закопайте лавровый лист в огороде осенью: весной вы откроете рот от результата - достаточно сделать лунки по 5 сантиметров

Лавровый лист – это не просто ароматная специя, которая придает пикантный вкус супу или соусу. Оказывается, этот скромный листик может стать вашим верным союзником в борьбе за щедрый урожай. Забудьте о химических удобрениях и токсичных препаратах! Осенью, после сбора последних плодов, лавровый лист поможет вам подготовить почву к новому сезону, превратив её в настоящий оазис плодородия.

Лавровый "клад": обогащаем почву натуральным способом

Представьте: ваша грядка осенью - словно холст, ожидающий кисти художника. И лавровый лист - это тот самый волшебный пигмент, который преобразит её. Возьмите несколько лавровых листочков (штук три будет достаточно) и закопайте их на глубину примерно 5 сантиметров в землю. Словно закапываете маленькие сокровища. Присыпьте землей и щедро полейте – пусть земля напоится этим ароматным настоем. Что же происходит дальше?