В Сыктывкаре двух местных жительниц будут судить за серию краж и организацию проституции

Фото "Про Город"

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Одна из них обвиняется в совершении нескольких преступлений, включая кражу денежных средств с банковского счета, повлекшую значительный ущерб, воровство в особо крупном размере, а также в организации проституции. Вторая девушка проходит по делу о краже с банковского счета, причинившей большой ущерб.

Следствие установило, что в декабре 2024 года потерпевший в компании обвиняемых находился в коттедже на базе отдыха. Воспользовавшись его опьянением, одна из девушек перевела себе со счета мужчины 100 тысяч рублей через мобильное банковское приложение. Затем другая фигурантка дела сняла с его карты 200 тысяч рублей, и деньги были разделены между ними. Впоследствии, первая девушка, находясь с потерпевшим в других местах, похитила с его счета еще около 1, 4 миллиона рублей. Ей также инкриминируется организация занятия проституцией в мае 2025 года.

Одна из обвиняемых отрицает свою вину, в то время как другая дала признательные показания, изобличив обеих в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования потерпевшему возмещен ущерб на сумму 900 тысяч рублей.