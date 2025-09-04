Житель Сыктывкара потерял более 900 тысяч рублей, поверив в схему с инвестициями в криптовалюту
- 14:30 4 сентября
- Инесса Богатая
В полицию обратился местный житель 1982 года рождения. По словам пострадавшего, все началось со звонка в мессенджере от лица, представившегося финансовым консультантом. Злоумышленник предложил высокодоходные инвестиции в криптовалюту и предоставил ссылку на некую платформу. Об этом сообщает МВД по Коми.
Позже к "схеме" подключился так называемый "технический специалист". Воспользовавшись неосведомленностью заявителя, мошенник, используя функцию удаленного доступа к экрану, руководил его устройством. Под его диктовку мужчина установил приложение, зарегистрировался и внес первоначальный взнос в сумме 8800 рублей. Совместно с аферистом они осуществляли операции на платформе, создавая иллюзию успешной торговли.
Для "увеличения прибыли" мошенники стали убеждать жертву вкладывать все более значительные суммы.
Когда мужчина попытался вывести "заработанные" средства, ему сообщили о необходимости внесения залога в размере 230 тысяч рублей, что он и исполнил.
В дальнейшем последовал отказ под предлогом "неверно указанных банковских реквизитов", а счет якобы "заблокировали". Для "разморозки" потребовалось еще 300 тысяч рублей. У жителя Сыктывкара таких денег не оказалось, но "консультант" предложил "помощь", якобы внеся недостающую сумму на их общий виртуальный счет в банковском приложении и попросив перевести эти средства по предоставленным реквизитам. После выполнения данного требования потерпевший получил уведомление, что он "внес не свои средства", а доступ к "инвестиционному ресурсу" заблокирован. Только тогда мужчина понял, что его обманули.
Также отметим, что общая сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей, включая личные сбережения на сумму 140 тысяч рублей и кредитные средства.
Полиция возбудила уголовное дело.