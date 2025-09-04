Житель Сыктывкара потерял более 900 тысяч рублей, поверив в схему с инвестициями в криптовалюту

В полицию обратился местный житель 1982 года рождения. По словам пострадавшего, все началось со звонка в мессенджере от лица, представившегося финансовым консультантом. Злоумышленник предложил высокодоходные инвестиции в криптовалюту и предоставил ссылку на некую платформу. Об этом сообщает МВД по Коми.

Позже к "схеме" подключился так называемый "технический специалист". Воспользовавшись неосведомленностью заявителя, мошенник, используя функцию удаленного доступа к экрану, руководил его устройством. Под его диктовку мужчина установил приложение, зарегистрировался и внес первоначальный взнос в сумме 8800 рублей. Совместно с аферистом они осуществляли операции на платформе, создавая иллюзию успешной торговли.