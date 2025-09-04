В Сыктывкаре мужчина напал на прохожего за то, что тот отказался с ним выпить

В отделение полиции Эжвинского района обратился 50-летний местный житель, заявив о совершенном на него нападении. Он рассказал, что после выхода из магазина, по пути домой, за ним стал преследовать неизвестный. Злоумышленник проследовал за ним в подъезд, где, применив физическую силу, отобрал сумку с личными вещами и деньгами, как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и "скорой" помощи. Пострадавший, получивший травму головы и сотрясение мозга, его доставили в больницу.