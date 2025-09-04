В Сыктывкаре мужчина напал на прохожего за то, что тот отказался с ним выпить
- 12:45 4 сентября
- Инесса Богатая
В отделение полиции Эжвинского района обратился 50-летний местный житель, заявив о совершенном на него нападении. Он рассказал, что после выхода из магазина, по пути домой, за ним стал преследовать неизвестный. Злоумышленник проследовал за ним в подъезд, где, применив физическую силу, отобрал сумку с личными вещами и деньгами, как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и "скорой" помощи. Пострадавший, получивший травму головы и сотрясение мозга, его доставили в больницу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Сыктывкара, ранее не имевший проблем с законом. Мужчина задержан и доставлен в полицейский участок для проведения следственных действий.
Задержанный признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, после употребления спиртного, он направился в магазин за новой порцией. Там он обратил внимание на потерпевшего, покупавшего алкоголь, и предложил ему выпить вместе, но получил отказ. Рассердившись, он проследовал за мужчиной до его дома, где нанес удар в лицо, похитил спиртное и деньги. Украденные деньги он потратил на собственные нужды, а алкоголь выпил.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сыктывкара по статье 162 части 1 УК РФ (Разбой). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.