"УничтоЖанна": сыктывкарцев приглашают на всероссийскую премьеру экшн-комедии с Павлом Прилучным

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19 ноября Сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру экшн-комедии "УничтоЖанна" с Павлом Прилучным. Это история о домохозяйке со сверхспособностями в исполнении Юлии Егеревой ("Глухарь", "Реальные пацаны", "Кухня в Париже"), которая становится секретным агентом и бросает вызов самым опасным преступникам. В фильме, основанном на одном из самых успешных пилотов веб-сериалов, снялись также Игорь Ознобихин, Роман Попов, София Каштанова, Наталья Бочкарева, Марго Шведова и другие.

Домохозяйка со сверхспособностями Жанна с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова, Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Павел Прилучный, который выступил здесь совершенно в неожиданном образе — преступника с бородой, который ходит в вышитом золотом халате и с золотыми пистолетами. «Комедия – это же абсолютно мой жанр. Все от меня этого не ожидают, обычно приглашают на роли грозных парней, но тут вы увидите меня совершенно в другом образе. Мой герой – главный злодей, который умеет останавливать время, но всего на пять секунд, что уже смешно. Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным. Создатели «УничтоЖанны» дали мне свободу действий. Это были очень крутые съемки, давно я так от души не отрывался», — признается Павел Прилучный.

Лента основана на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем в 2022 году и ставшем одним из самых успешных российских веб-проектов. Он был отобран в программы более 40 международных фестивалей и был удостоен наград «Лучший пилот» на Seoul Webfest в Южной Корее, «Лучшая женская роль» на Apulia Webfest в Италии и получил приз «Восходящая звезда независимого кино на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании.