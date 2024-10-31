Сыктывкарец Роман Лучкевич исполнил роль врача в популярном сериале "Невский"
- 14:30 31 октября
- 12+
- Инесса Богатая
Уроженец Сыктывкара Роман Лучкевич принял участие в съемках нового сезона сериала "Невский". В фильме он исполнил роль врача в реанимационном отделении. Об этом сообщает "Комиинформ".
Тематика медицины Роману хорошо знакома — он долгое время трудился в медицинской сфере, хотя и в должности юриста. Однако внутренние процессы учреждения ему хорошо известны, пишет издание.
"Вжиться в роль оказалось несложно. Задача была предельно проста: я обычный врач, для которого происходящее — это рутинная работа. Мне помогло то, что у меня много знакомых среди врачей, а также моё прошлое в медицинской среде. Я просто попытался представить себя врачом, который не участвует в съемках, а общается с полицейским в реальности", — рассказал Лучкевич.
Кстати, это не первое появление актера на экране. Ранее он снимался в таких фильмах, как "Замирая на минуту", "Аутсайдер", "Квест", "Шеф" и "Василий Теркин". Интересно, что съемки "Невского" начались спустя всего день после его участия в фильме "10 дней до весны", посвящённом событиям на Майдане в Киеве, где он исполнил роль бойца подразделения "Беркут".
Перед Романом стояла задача переключиться с роли бойца, атакуемого протестующими, на образ врача, и он успешно с ней справился.
"В сериале «Невский» я сыграл свою первую роль с текстом длиной в несколько абзацев. Подал заявку на кастинг и меня пригласили. Был очень рад этому приглашению, честно говоря. Поддержка ощущалась со всех сторон: от кастинг-директора, режиссера, а особенно от главного актера Антона Васильева", - поделился своими впечатлениями Роман Лучкевич.
Сейчас, как и до переезда, он продолжает работать ведущим юрисконсультом, а также занимается кастингом моделей и фотографией. Он не считает съемки лишь хобби.
"Для меня участие в съемках — это работа. Я учу текст, тщательно готовлюсь, размышляю над тем, как лучше выразить свои реплики. Одно можно сказать точно: чем больше съемок, тем лучше получается. Поэтому с удовольствием повторил бы это множество раз! Так что пригласите меня снова", - выразил готовность к новому опыту мужчина.